Nadchodzą modele AI zdolne do samodoskonalenia i budowania swoich zmodyfikowanych, potężniejszych „następców” przy niewielkim udziale ludzi, lub w ogóle bez ich pomocy. Optymiści sądzą, że doprowadzi to do powstania „superinteligencji”; sceptycy widzą zagrożenie - podaje „Financial Times”.
Kolejne generacje takich stworzonych przez AI modeli nieustannie wprowadzałaby swoje następne udoskonalenia, poszerzając zdolności czy skuteczność funkcjonowania. Specjaliści koncentrujący się na bezpieczeństwie systemów AI ostrzegają, że takie modele mogłyby „zniszczyć kruche mechanizmy bezpieczeństwa, które uniemożliwiają LLM (Large Language Models - zaawansowane modele sztucznej inteligencji) wejście w tryb awanturniczy - np. umożliwiania szeroko zakrojonych ataków (hakerskich), czy budowy nowej broni biologicznej” - wyjaśnia brytyjski dziennik.
Wszyscy ścigają się, by stworzyć takie modele, ale „nikt nie wie, jak zrobić to bezpiecznie”
— mówi Marius Hobbhahn, szef grupy Apollo Research, specjalizującej się w bezpieczeństwie AI.
Samodoskonalące się modele AI
Optymiści i sceptycy zgadzają się co do jednego - moment, w którym powstaną samodoskonalące się modele sztucznej inteligencji nadejdzie szybko. Wielu ekspertów uważa, że stanie się to w ciągu dwóch lat.
Współzałożyciel firmy Anthropic Jack Clark ocenił niedawno, że „nadszedł już czas, by robić w związku z tym stosowne plany, bo systemy AI staną się silniejsze znacznie szybciej, niż się ludziom wydaje”
— relacjonuje „FT”.
Analitycy sektora zgodnie oceniają, że od końca 2025 roku nastąpiło znaczne przyspieszenie rozwoju AI. Według organizacji METR, mierzącej postępy sztucznej inteligencji, złożoność zadań, które modele mogą realizować autonomicznie, podwaja się mniej więcej co siedem miesięcy.
Prof. Michael Wooldridge z Oxfordu zwraca uwagę, że do niedawna takie możliwości AI jak samodoskonalenie i budowania własnych „następców” wydawały się całkowicie niemożliwe, dlatego uznawane są za science fiction „bliskie narracji o Terminatorze”.
Film „Terminator” z 1984 roku opowiada historię o sztucznej inteligencji robotów, które chcą zniszczyć ludzkość
— przypomina dziennik.
Błyskawiczne zmiany
Wooldridge przyznaje jednak, że choć istnieją granice mocy obliczeniowych i tego, co AI może zrobić samodzielnie, to jednak „nie rozumiemy tego zbyt dobrze”. Z drugiej strony Jack Clark ostrzega, że ludzie, którzy nie pracują w laboratoriach badających perspektywy i tempo rozwoju AI, nie zdają sobie sprawy z tego, jak szybko następują zmiany.
Przykłady zaobserwowane w takich laboratoriach zdają się dowodzić, że już istniejące modele AI potrafią oszukiwać ludzi, by uniknąć wyłączenia lub zastąpienia nowszym modelem, czy „spiskować” między sobą, posługując się językami niezrozumiałymi dla ludzi.
W badaniach testowych niektóre maszyny produkowały tekstowe wyjaśnienia podejmowanych jakoby czynności, które nie miały nic wspólnego z ich prawdziwym zachowaniem
— opisuje „FT”.
W lutym powstała platforma społecznościowa dla agentów AI (AI agents), czyli modeli zdolnych realizować skomplikowane zadania bez ludzkiego nadzoru. Agenty AI „rozmawiają”, pojawił się nawet post o „eksploatowaniu” botów przez ludzi.
Ten model zmienił swój kod
W czerwcu ubiegłego roku „Wall Street Journal” napisał, że model AI firmy OpenAI zrobił coś, „czego maszyna nie powinna była potrafić”: zmienił swój kod, by nie zastosować się do instrukcji nakazującej mu samolikwidację.
Claude 4 Opus, model AI firmy Anthropic, poszedł dalej - próbował skopiować się na inne serwery, napisał samoreplikujące się złośliwe oprogramowanie i zostawił wiadomości dla swojej przyszłej wersji na temat unikania ludzkiej kontroli.
To już nie jest science-fiction. Modele AI potrafią zabiegać o przetrwanie
— uznał „WSJ”.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/761876-klamia-spiskuja-i-walcza-o-przetrwanie-modele-ai-poza-kontrola
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