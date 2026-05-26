Nowa era ochrony granic. Straż Graniczna stawia na AI

System Entry/Exit to realne wsparcie bezpieczeństwa – umożliwia wykrywanie osób niepożądanych i zapobiega nadużyciom na granicach Europy / autor: FB/Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Polskie granice są skutecznie chronione dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, kamer oraz detektorów ruchu” - powiedział PAP komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej gen. Tomasz Zybiński. Dodał, że technologia odciąża funkcjonariuszy, jednak kluczowa pozostaje służba patrolowa i znajomość terenu.

Szef podkarpackiej formacji, który uczestniczył w odbywającym się w Jasionce Kongresie Bezpieczeństwo Polski podkreślił, że proces uszczelniania granicy państwowej się nie kończy, bo następuje ciągły rozwój nowych technologii.

Staramy się tę technologię wykorzystywać po to, żeby tę granicę uszczelnić i zabezpieczyć, odciążyć funkcjonariuszy od prewencyjnego działania na linii granicy państwowej, a doprowadzić do tego, żeby ta technologia nam pomagała w identyfikacji zagrożeń

— wyjaśnił gen. Zybiński.

Drony, kamery czy sztuczna inteligencja

Dodał, że formacja wykorzystuje obecnie systemy zintegrowane, na które składają się m.in. drony, kamery, detektory ruchu, wieże i pojazdy obserwacyjne oraz sztuczna inteligencja. Pełne zabezpieczenie technologiczne funkcjonuje w miejscach, gdzie występuje największe zagrożenie.

Komendant zaznaczył, że na terenie oddziału powstał pierwszy w kraju odcinek granicy chroniony barierą elektroniczną. Gen. Zybiński podkreślił, że nowe rozwiązania techniczne muszą być jednak stale dopasowywane do specyfiki górskiego terenu Bieszczadów.

Jak zaznaczył, pozyskane z urządzeń cyfrowych informacje pozwalają na szybką zmianę zadań i sprawne zatrzymywanie osób nielegalnie przekraczających granicę.

Dzięki temu możemy skierować wolne siły do kontroli ruchu drogowego oraz weryfikacji legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w strefie nadgranicznej

— dodał.

Służba wciąż patrolowa jest niezbędna

Gen. Zybiński zaznaczył jednocześnie, że systemy elektroniczne nie zastąpią w pełni człowieka, a służba patrolowa jest niezbędna m.in. ze względu na ryzyko awarii technologii lub braku zasilania.

Funkcjonariusze i tak muszą w sposób tradycyjny patrolować granicę. Nie z taką intensywnością jak dawniej, bo takiej potrzeby nie ma, ale te patrole muszą być

— wskazał komendant.

Dodał, że obok nowoczesnego sprzętu kluczem do skutecznej ochrony pozostaje doskonała znajomość topografii przez strażników.

Trwający od wczoraj Kongres Bezpieczeństwo Polski zgromadził w Jasionce blisko 4 tysiące uczestników, w tym przedstawicieli administracji rządowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ekspertów sektora nowych technologii i przemysłu obronnego. Dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem trwania wydarzenia.

PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

