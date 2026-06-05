Brytyjski premier Keir Starmer oskarżył Elona Muska o „próbę siania podziałów” w brytyjskim społeczeństwie po zamordowaniu 18-letniego studenta Henry’ego Nowaka. W ciągu tygodnia Musk zamieścił w serwisie X 110 postów i retweetów na temat spraw brytyjskich. Starmer w ostatnich dniach znalazł się pod ogniem krytyki z uwagi na postępującą dyskryminację białych w Wielkiej Brytanii oraz cenzurę dotyczącą przestępstw migrantów pochodzenia pozaeuropejskiego. Wiele emocji wzbudził także zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii dla konserwatywnych działaczy z innych państw.
Wiele postów Muska dotyczyło sprawy zabójstwa Nowaka, studenta polskiego pochodzenia, przez sikhijskiego napastnika, który następnie skłamał policji, że działał w reakcji na rasistowskie obelgi 18-latka. Policjanci skuli kajdankami ciężko rannego Nowaka, zamiast udzielić mu pomocy.
Sprawa ta wywołała oburzenie brytyjskiej opinii publicznej, która ma dość faworyzowania migrantów pochodzenia pozaeuropejskiego. Problem ten jest jednak bagatelizowany przez obecne władze, które ogarnięte są szałem politycznej poprawności i lewicowej cenzury.
Obrona Starmera
Starmer, zapytany na konferencji prasowej o wpisy Muska, wśród których znalazło się stwierdzenie, że policja „tchórzliwie pokłoniła się” mordercy Nowaka, oświadczył, że miliarder po raz kolejny wtrącał się w brytyjską politykę, próbując wywołać podziały.
Nie tacy jesteśmy w Wielkiej Brytanii
— oświadczył Starmer.
W Wielkiej Brytanii jesteśmy rozsądnymi i tolerancyjnymi ludźmi. Kiedy mamy do czynienia z tak trudną sprawą jak ta, w której znalazł się Henry Nowak, reagujemy spokojnie, tak jak zrobiła to jego rodzina
— mówił.
Premier powiedział, że należy wyciągnąć wnioski z morderstwa Nowaka, do którego doszło grudniu 2025 r., i nie wykluczył wszczęcia dochodzenia w sprawie nadużyć wobec zamieszanych w tę sprawę funkcjonariuszy.
Może zaistnieć potrzeba wprowadzenia zmian i nie powinniśmy się przed nimi uchylać, ani na chwilę
— zaznaczył.
Zabójstwo Nowaka
Zabójca Nowaka, 23-letni Vickrum Digwa, został skazany przez sąd na dożywocie. Organ policyjnego nadzoru będzie sprawdzał, czy policjanci, którzy uwierzyli napastnikowi, nie kierowali się pobudkami rasistowskimi. Osierocona rodzina Nowaka ma spotkać się z premierem Wielkiej Brytanii jeszcze w czwartek.
Sprawa śmierci Nowaka dała Muskowi kolejną okazję do krytyki imigracji i policji w Wielkiej Brytanii. Musk poparł Restore Britain, nową prawicową partię kierowaną przez Ruperta Lowe’a, byłego posła Reform UK Nigela Farage’a - przypomniał „Financial Times”.
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Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761885-starmer-pod-lawina-krytyki-probuje-odgryzac-sie-muskowi
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