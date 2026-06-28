Według doniesień medialnych transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire jest przesądzony - napisała agencja DPA. Reprezentant Polski oraz klub MLS mieli uzgodnić dwuletni kontrakt, a dokumenty mają być podpisane w ciągu 24 godzin.
Według Sky i „The Athletic” Lewandowski ma wkrótce przejść badania lekarskie. Kontrakt kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski z FC Barcelona wygasa z końcem czerwca.
Jak napisano w depeszy DPA, Lewandowski mógłby rozegrać swój pierwszy mecz już 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps.
Jako pierwszy wiadomość o transferze Polaka podał włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Jego zdaniem Lewandowski podpisze kontrakt z Chicago Fire na dwa lata z opcją przedłużenia o rok. Umowa ma przewidywać zarobki Lewandowskiego na poziomie około 20 mln dolarów rocznie, będzie to zatem drugi najwyższy kontrakt w lidze MLS po Argentyńczyku Lionelu Messim.
Śladami Messiego
Lewandowski 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. W jej barwach występował od 2022 roku. Zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025-26), raz Puchar Króla (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których uzyskał 120 bramek, co daje mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszech czasów.
W sezonie 2025/26 wystąpił w 46 meczach i strzelił 19 goli. W minionych miesiącach odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole, coraz częściej wchodził z ławki rezerwowych, miał też więcej przerw spowodowanych kłopotami zdrowotnymi.
37-letni napastnik byłby kolejną wielką gwiazdą, która śladami Lionela Messiego przeniosła się do MLS. Argentyńczyk po opuszczeniu Barcelony w 2023 roku trafił do Interu Miami. W MLS występują też m.in. znani Lewandowskiemu z gry w Borussii i Bayernie Niemcy Marco Reus (LA Galaxy) i Thomas Mueller (Vancouver), Francuzi Antoine Griezmann (Orlando City) i Hugo Lloris (LAFC), Koreańczyk Son Heung-min (LAFC) czy Kolumbijczyk James Rodriguez (Minnesota).
Fire ma dobre wspomnienia z Polakami. Klub do MLS dołączył w 1998 roku i od razu w pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo; jak na razie jedyne. O jego sile napędowej stanowili wówczas: Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki. W finale pokonali DC United 2:0 po golach Podbrożnego i Diego Gutierreza, a obu asystował Nowak, który w 2003 roku został pierwszym członkiem klubowej „Galerii Sław”.
Z utytułowanych zawodników w Fire trzy ostatnie lata kariery (2017-19) spędził Niemiec Bastian Schweinsteiger - mistrz świata z 2014 roku oraz ośmiokrotny mistrz Niemiec z Bayernem Monachium.
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/763740-to-juz-pewne-robert-lewandowski-blisko-wielkiej-zmiany
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