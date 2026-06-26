Gorąco przed meczem! Iran z Egiptem zagrają w... meczu dumy LGBT

Zbliża się wyczekiwany „mecz dumny” LGBT, w którym zagrają Egipt i Iran. Wiele wskazuje na to, że sytuacja podczas spotkania będzie bardzo napięta.
Już pół roku temu dowiedzieliśmy się, że spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Świata rozgrywane 26 czerwca (27 czerwca czasu polskiego) na stadionie w amerykańskim Seattle zostanie nazwane „Meczem Dumy” (Pride Match) i zainauguruje ono weekend parad równości. Decyzję tę podjęto jeszcze przed losowaniem grup i przekorny los sprawił jednak, że spotkanie to rozegrane zostanie pomiędzy…. Egiptem a Iranem.
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Decyzja utrzymana
Chociaż do spotkania wylosowane zostały zespołu z państw muzułmańskich, to władze miasta nie zdecydowały się na zmianę swoich planów.
Egipt i Iran od dawna sprzeciwiają się temu, aby spotkanie pomiędzy nimi odbywało się w tęczowym anturażu.
W piśmie do sekretarza generalnego FIFA, Mattiasa Grafströma, federacja podkreśliła, że dotarły do niej informacje o planach lokalnego komitetu organizacyjnego, który podczas meczu miałby zorganizować aktywności wspierające homoseksualność. Federacja stanowczo się temu sprzeciwia, uznając, że takie działania są sprzeczne z wartościami kulturowymi, religijnymi i społecznymi regionu, szczególnie społeczeństw arabskich i muzułmańskich –
— pisał w grudniu egipski związek piłkarski.
FIFA odcinała się jednak od sprawy, przekonując, że mecz nie odbywa się pod sztandarem LGBT, a cała otoczka to wyłączna decyzja miasta gospodarza.
Sprzeciw
Działania podjęła Irańska Federacja Piłkarska, która wysłała oficjalną notę do Międzynarodowej Federacji Związków Piłkarskich (FIFA), w której żądała usunięcia symboli LGBT podczas meczu z Egiptem.
Iran i Egipt to dwa kraje muzułmańskie, które łączą głęboko zakorzenione wartości kulturowe i religijne. Poglądy wyrażane przez obie federacje w pełni odzwierciedlają przekonania mieszkańców tych dwóch krajów. Naszym stanowczym stanowiskiem jest, że żadne ceremonie ani wydarzenia promocyjne związane z tym ruchem nie powinny odbywać się na stadionie w Seattle
— pisano.
as/wPolityce.pl/Weszło/X/Sportowy24.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/763604-goraco-przed-meczem-iran-z-egiptem-zagraja-w-meczu-dumy-lgbt
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