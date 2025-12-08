Los zadrwił z lewicowych władz Seattle. Podczas Mundialu ma się odbyć "Mecz Dumy" dla środowisk LGBT. Wylosowano... Iran i Egipt

Egipt i Iran zmierzą się w "Meczu Dumy" podczas Mundialu. / autor: sarahmirk, CC0, via Wikimedia Commons
Egipt i Iran zmierzą się w "Meczu Dumy" podczas Mundialu. / autor: sarahmirk, CC0, via Wikimedia Commons

Przy okazji zbliżających się Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026, które rozgrywane będą w USA, Kanadzie i Meksyku doszło do absurdalnej sytuacji. Władze Seattle ogłosiły, że spotkanie fazy grupowej rozgrywane 26 czerwca na lokalnym stadionie zostanie nazwane „Meczem Dumy” (Pride Match) i zainauguruje ono weekend parad równości. Przekorny los sprawił jednak, że spotkanie to rozegrane zostanie pomiędzy…. Egiptem a Iranem.

Komitet organizacyjny w Seattle wskazał, że mecz 26 czerwca na stadionie Lumend Field zostanie poświęcony społeczności LGBTQ+.

Plany te podjęto jednak jeszcze przed losowaniem grup i najwidoczniej organizatorzy nie pomyśleli, że drużyny, które zostaną wylosowane, niekoniecznie mogą pasować do takiego wydarzenia.

I los zadrwił z władz Seattle w najgorszy możliwy sposób - spotkanie to będzie meczem pomiędzy Egiptem a Iranem, czyli państwami, gdzie osoby LGBT są prześladowane, zwłaszcza w Iranie, gdzie za homoseksualizm grozi kara śmierci.

Władze stoją na swoim

Sprawa ta zapewne wywołał ogromną burzę, bo Komitet Doradczy „Meczu Dumy” w Seattle nie zamierza rezygnować ze swoich planów.

Mecz Dumy został zaplanowany, aby uczcić i podnieść rangę wydarzeń związanych z Dumą w Seattle i całym kraju, i został zaplanowany z dużym wyprzedzeniem. Piłka nożna ma wyjątkową moc jednoczenia ludzi bez względu na granice, kultury i przekonania. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy gościć Mecz Dumy i świętować Dumę jako część globalnej społeczności piłkarskiej. Ten mecz odzwierciedla nasze nieustające zaangażowanie na rzecz szacunku, godności i jedności dla wszystkich

— przekazał rzecznik prasowoy „Outsports”.

Sprawa ta zapewne będzie miała dalszy bieg. Trudno bowiem spodziewać się, że Iran pozwoli na to, aby spotkanie z udziałem ich reprezentacji odbywało się w tęczowej oprawie.

Adrian Siwek/BBC.com

