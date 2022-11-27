Mundial

Kolejna sensacja na mundialu! Marokańczycy ograli Belgów

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autor: PAP/EPA/Georgi Licovski
autor: PAP/EPA/Georgi Licovski

Reprezentacja Maroka sensacyjnie pokonała Belgów 0:2. Na listę strzelców wpisali się Abdelhamid Sabiri oraz Zakaria Aboukhlal.

Bramki: 0:1 Abdelhamid Sabiri (73-wolny), 0:2 Zakaria Aboukhlal (90+2).

Żółta kartka - Belgia: Amadou Onana. Maroko: Abdelhamid Sabiri.

Sędzia: Cesar Arturo Ramos (Meksyk). Widzów 43 738.

Belgia: Thibaut Courtois - Thomas Meunier (81. Romelu Lukaku), Toby Alderweireld, Jan Vertonghen - Timothy Castagne, Amadou Onana (60. Youri Tielemans), Axel Witsel, Eden Hazard (60. Dries Mertens), Thorgan Hazard (75. Leandro Trossard) - Michy Batshuayi (75. Charles De Ketelaere), Kevin De Bruyne.

Maroko: Munir El Kajoui - Achraf Hakimi (68. Yahia Attiat-Allal), Nayef Aguerd, Romain Saiss, Noussair Mazraoui - Azzedine Ounahi (78. Jawad El Yamiq), Sofyan Amrabat, Selim Amallah (68. Abdelhamid Sabiri) - Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri (73. Abderrazak Hamdallah), Sofiane Boufal (73. Zakaria Aboukhlal).

Studio TV

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