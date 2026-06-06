6 czerwca 2024 roku zmarł sierżant Mateusz Sitek. Od morderstwa żołnierza Wojska Polskiego minęły już 2 lata, a winnych nie pociągnięto do odpowiedzialności… „Czekamy panie Premierze Władysławie Kosiniaku-Kamyszu na komunikat jak po dwóch latach wygląda akcja poszukiwania zabójcy polskiego żołnierza - zwracam się z tym do Pana, gdyż to właśnie Pan Premier zapowiadał publicznie determinację państwa polskiego w pojmaniu tego bandyty” - napisał Sławomir Cenckiewicz na portalu X.
Sierżant Mateusz Sitek w 2024 roku pełnił służbę na granicy polsko-białoruskiej, gdzie Wojsko Polskie wspierało działania związane z ochroną granicy państwowej. Podczas wykonywania obowiązków służbowych został ciężko ranny w wyniku ataku przeprowadzonego przez migranta znajdującego się po białoruskiej stronie granicy.
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Po zdarzeniu żołnierz został przewieziony do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie przez kilka dni lekarze walczyli o jego życie. Mimo udzielonej pomocy medycznej Mateusz Sitek zmarł 6 czerwca 2024 roku. Miał 21 lat.
Jego śmierć wywołała poruszenie w całym kraju i stała się symbolem zagrożeń, z jakimi mierzą się żołnierze oraz funkcjonariusze pełniący służbę na granicy z Białorusią.
W lipcu 2024 r. pojawiły się doniesienia, że polskie służby „namierzają” sprawcę. Później gen. Arkadiusz Szkutnik przekazał, że podejrzany miał przemieszczać się po Europie Zachodniej, był m.in. we Francji i Belgii, oraz że służby posiadają jego zdjęcia i informacje o jego trasach przemieszczania się. Sprawcy śmierci Sitka nadal jednak nie zatrzymano.
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Wspomnienie śp. sierżanta Sitka
W Internecie pojawiło się mnóstwo komentarzy, które oddają cześć poległemu bohaterowi.
„… za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.” Dziś mija 2. rocznica śmierci śp. sierż. Mateusza Sitka, żołnierza 1WBPanc, który oddał życie, pełniąc służbę na granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Cześć i chwała Bohaterowi. Nigdy nie zapomnimy
— napisała 1. Warszawska Brygada Pancerna na portalu X.
Dwa lata temu Polska straciła żołnierza, który wypełniał swoją przysięgę z najwyższym oddaniem. Sierż. Mateusz Sitek zginął, broniąc granicy i bezpieczeństwa naszych obywateli. Dziś oddajemy hołd Bohaterowi. Pamiętamy o Jego służbie, odwadze i poświęceniu
— skomentował Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS.
Oddał życie dla Polski czyli dla naszego bezpieczeństwa! Na zawsze pozostanie w naszych sercach - Mateusz Sitek! Czekamy panie Premierze Władysławie Kosiniaku-Kamyszu na komunikat jak po dwóch latach wygląda akcja poszukiwania zabójcy polskiego żołnierza - zwracam się z tym do Pana, gdyż to właśnie Pan Premier zapowiadał publicznie determinację państwa polskiego w pojmaniu tego bandyty
— napisał Sławomir Cenckiewicz, historyk, były szef BBN.
Dwa lata temu Polska straciła bohatera. Śp. sierż. Mateusz Sitek oddał życie, broniąc polskiej granicy i bezpieczeństwa nas wszystkich. Został śmiertelnie ugodzony nożem przez nielegalnego migranta podczas służby na granicy z Białorusią. Pamiętamy o Jego odwadze, poświęceniu i służbie dla Ojczyzny. Tym bardziej boli fakt, że do dziś sprawca tej zbrodni nie został osądzony. Cześć i chwała Bohaterowi. Wieczna pamięć
— dodała Marlena Maląg, europoseł PiS.
2 lata temu odszedł sierż. Mateusz Sitek, śmiertelnie raniony podczas obrony Polskiej granicy. Do końca wierny żołnierskiej przysiędze, oddał życie broniąc Polski i naszego bezpieczeństwa. Pamiętamy o Jego odwadze, honorze i poświęceniu. Cześć Jego Pamięci!
— napisał Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/762030-druga-rocznica-smierci-sierz-sitka-wazne-pytanie-do-kosiniaka
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