Prezydent Karol Nawrocki cieszy się największym zaufaniem spośród siedmiorga polityków i przywódców uwzględnionych w najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Zaufanie do prezydenta deklaruje 51,9 proc. badanych. Najwyższy poziom nieufności odnotowano wobec prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego – 75,8 proc.
Według badania 51,9 proc. respondentów deklaruje zaufanie do Karola Nawrockiego, 44,8 proc. wyraża wobec niego nieufność, a 3,3 proc. nie ma zdania. Prezydentowi ufa 94 proc. zwolenników opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem), natomiast nieufność deklaruje 91 proc. wyborców obozu rządzącego (KO, PSL, Polska 2050, Nowa Lewica).
Premiera Donalda Tuska darzy zaufaniem 43,2 proc. ankietowanych, a 50,3 proc. deklaruje wobec niego nieufność. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 6,5 proc. badanych. Tuskowi ufa 91 proc. sympatyków Koalicji 15 Października, natomiast 87 proc. zwolenników opozycji deklaruje wobec niego nieufność.
Donaldowi Trumpowi ufa 21,9 proc. respondentów, nie ufa 65,1 proc., a 13 proc. nie ma sprecyzowanego zdania. Brak zaufania do prezydenta USA deklaruje 97 proc. zwolenników koalicyjnego rządu oraz 33 proc. sympatyków opozycji.
Najwyższy poziom nieufności w badaniu odnotowano wobec prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Nie ufa mu 75,8 proc. ankietowanych, zaufanie deklaruje 12,5 proc., a 11,7 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Nieufność wobec Zełenskiego deklaruje 53 proc. wyborców koalicji rządzącej oraz 94 proc. zwolenników opozycji.
Zaufanie do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen deklaruje 30,9 proc. badanych, a nieufność – 59,2 proc. Zdania nie ma 9,9 proc. respondentów.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz cieszy się zaufaniem 20 proc. ankietowanych, podczas gdy 61,6 proc. deklaruje wobec niego nieufność. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wskazało 18,4 proc. badanych.
Sekretarzowi generalnemu NATO Markowi Rutte ufa 32,3 proc. respondentów, nie ufa 38,9 proc., natomiast 28,8 proc. nie wyraziło jednoznacznej opinii.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 26–28 czerwca 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Zastosowano metodę mix-mode: wywiady internetowe (CAWI) oraz telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).
kk/Wirtualna Polska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764819-polacy-wybrali-nawrocki-na-szczycie-sondaz
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