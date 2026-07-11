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TYLKO U NAS. UPA jako mit założycielski Ukrainy? Stanowcza odpowiedź Polski

  • Polityka
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

„To, że Ukraina walczy z Rosją, jest w naszym interesie. Natomiast stawianie znaku równości pomiędzy naszym stosunkiem do UPA a Rosją jest zupełnie nieuprawnione” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

19 czerwca prezydent Nawrocki odebrał prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego w reakcji na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu imienia „Bohaterów UPA” jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Ponadto prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej (parlamentu) projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę - pojawiły się obawy, że w nim czczeni będą też zbrodniarze z UPA. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Wszyscy wiemy, czym jest Ukraińska Powstańcza Armia dla Polaków. Wiemy, jaka to jest głęboka, niezabliźniona rana, szczególnie w naszych relacjach dwustronnych. W tej chwili budowanie nowego mitu założycielskiego państwa ukraińskiego na UPA, formacji partyzancko-militarnej, która ma krew dzieci i kobiet na rękach, jest czymś nieakceptowalnym w naszym społeczeństwie

— podkreślił Bartosz Grodecki.

„Ukraina szuka swojej tożsamości”

Wskazał też, by zauważyć, jak decyzja o gloryfikacji tej organizacji rezonuje w Europie.

Jest rezolucja Parlamentu Europejskiego w tej sprawie. Piszą o tym światowe media. Ukraina szuka swojej tożsamości. Ma na kim budować swoją przyszłość. Ma swoich bohaterów, natomiast wybrała taką, a nie inną drogę

— wskazał szef BNN.

To, że Ukraina walczy z Rosją, jest w naszym interesie. Natomiast stawianie znaku równości pomiędzy naszym stosunkiem do UPA a Rosją jest zupełnie nieuprawnione, jest niepotrzebne i dzielące. Ukraińcy dobrze o tym wiedzą, że nie ma absolutnie naszej zgody na gloryfikację UPA

— zaznaczył Grodecki.

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Telewizja wPolsce24/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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