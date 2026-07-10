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UPA uhonorowane? Sikorski usprawiedliwia... Czyngis-chanem

  • Polityka
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Czy Ukraina włączy zbrodniarzy z UPA do swojego panteonu narodowego? Nawet jeżeli tak się stanie, to Radosław Sikorski już znalazł usprawiedliwienie! Na antenie radia RMF opowiadał o upamiętnieniu przez Mongołów… Czyngis-chana.

Rząd Ukrainy zdecydował, że Ukraiński Panteon Narodowy powstanie na terenie Narodowego Rezerwatu Ławry Peczerskiej w Kijowie. Po ogłoszeniu decyzji pojawiła się dyskusja nt. tego, kogo we wspomnianym miejscu należy upamiętnić.

Pojawiły się głosy, że Ukraina zdecyduje się na upamiętnienie ludobójców z Ukraińskiej Powstańczej Armii. Sprawa zbiegła się ona w czasie z inną decyzją Zełenskiego – nadaniem jednej z jednostek Sił Operacji Specjalnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”.

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Wypowiedź Radosława Sikorskiego

Do sprawy odniósł się Radosław Sikorski w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie radia RMF.

Decyzje o tym, kto ma być w panteonie bohaterów Ukrainy jeszcze nie zapadły. Takie panteony ma wiele krajów i tam są czasami postaci kontrowersyjne dla innych krajów. No podam panu przykład. Tydzień temu byłem w Republice Południowej Afryki. Tam mają park wolności i panteon tych, którzy pomagali im w walce z apartheidem

— mówił.

Następnie przekonywał, że w RPA uhonorowano Fidela Castro i Robert Mugabe.

To jednak nie koniec opowieści obecnego wicepremiera i szefa polskiej dyplomacji. Postanowił wesprzeć się też opowieścią o… Mongolii.

Przyjazna, zaprzyjaźniona z nami Mongolia ma pomniki Czyngis-chana. A przyzna pan, że to jest w Polsce, i nie tylko, postać bardzo kontrowersyjna

— powiedział Radosław Sikorski.

RMF FM/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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