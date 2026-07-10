„Ukraina nie odbuduje się i nie będzie państwem niepodległym, jeśli Polska położona strategicznie na to nie pozwoli. My na to pozwolimy pod jednym warunkiem, że nasze interesy będą respektowane przez Ukraińców” - powiedział prof. Przemysław Czarnek na antenie Telewizji wPolsce24.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, były minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek pytany był na antenie Telewizji wPolsce24 o to, jak Polska powinna postępować w relacjach z Ukrainą, która ta staje coraz częściej w kontrze do Polski.
Trzeba twardo stać na swoim stanowisku i na swoich interesach. Tak, jak to robią Stany Zjednoczone z Zełeńskim. Widzieliście państwo w lutym ubiegłego roku, kiedy wyskoczył Zełenski z Gabinetu Owalnego z podkulonym ogonem
— mówił w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem.
My chcemy Ukrainy niepodległej, bo jest ona nam konieczna jako niepodległa strefa buforowa przed Rosją. O to walczyli nasi poprzednicy. Dlatego jej też pomagaliśmy na początku wojny bardzo mocno, żeby ustała potężny atak Rosji, bo gdyby Rosja wtedy zajęła Ukrainę w ciągu kilkunastu tygodni, to rozpędzona nie zatrzymałaby się. Przy bierności jeszcze Zachodu naprawdę śmiertelne było niebezpieczeństwo. I pamiętajmy, przy prezydenturze nie Trumpa, a Bidena
— wskazał.
Skandal
Przemysław Czarnek nie zostawił suchej niki na tym, w jaki sposób politykę wobec Ukrainy prowadzi koalicja 13 grudnia.
Natomiast dzisiejsza uległość tego rządu, decyzja Tuska, Tomczyka za przynajmniej biernością Kosiniaka Kamysza o przekazaniu pocisków do Patriotów w sytuacji, kiedy oni agresywnie się do nas zachowują od dwóch lat, jest absolutnie skandaliczna
- powiedział.
Tu trzeba twardości. Ukraina nie odbuduje się i nie będzie państwem niepodległym, jeśli Polska położona strategicznie na to nie pozwoli. My na to pozwolimy pod jednym warunkiem, że nasze interesy będą respektowane przez Ukraińców
— dodał.
as/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764601-podejscie-do-ukrainy-czarnek-przypomnial-zachowanie-trumpa
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