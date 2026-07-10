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TYLKO U NAS. Jak budować relację z Ukrainą? Czarnek przypomniał zachowanie Trumpa

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Albert Zawada
autor: PAP/Albert Zawada

Ukraina nie odbuduje się i nie będzie państwem niepodległym, jeśli Polska położona strategicznie na to nie pozwoli. My na to pozwolimy pod jednym warunkiem, że nasze interesy będą respektowane przez Ukraińców” - powiedział prof. Przemysław Czarnek na antenie Telewizji wPolsce24.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, były minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek pytany był na antenie Telewizji wPolsce24 o to, jak Polska powinna postępować w relacjach z Ukrainą, która ta staje coraz częściej w kontrze do Polski.

Trzeba twardo stać na swoim stanowisku i na swoich interesach. Tak, jak to robią Stany Zjednoczone z Zełeńskim. Widzieliście państwo w lutym ubiegłego roku, kiedy wyskoczył Zełenski z Gabinetu Owalnego z podkulonym ogonem

— mówił w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem.

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My chcemy Ukrainy niepodległej, bo jest ona nam konieczna jako niepodległa strefa buforowa przed Rosją. O to walczyli nasi poprzednicy. Dlatego jej też pomagaliśmy na początku wojny bardzo mocno, żeby ustała potężny atak Rosji, bo gdyby Rosja wtedy zajęła Ukrainę w ciągu kilkunastu tygodni, to rozpędzona nie zatrzymałaby się. Przy bierności jeszcze Zachodu naprawdę śmiertelne było niebezpieczeństwo. I pamiętajmy, przy prezydenturze nie Trumpa, a Bidena

— wskazał.

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Skandal

Przemysław Czarnek nie zostawił suchej niki na tym, w jaki sposób politykę wobec Ukrainy prowadzi koalicja 13 grudnia.

Natomiast dzisiejsza uległość tego rządu, decyzja Tuska, Tomczyka za przynajmniej biernością Kosiniaka Kamysza o przekazaniu pocisków do Patriotów w sytuacji, kiedy oni agresywnie się do nas zachowują od dwóch lat, jest absolutnie skandaliczna

  • powiedział.

Tu trzeba twardości. Ukraina nie odbuduje się i nie będzie państwem niepodległym, jeśli Polska położona strategicznie na to nie pozwoli. My na to pozwolimy pod jednym warunkiem, że nasze interesy będą respektowane przez Ukraińców

— dodał.

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as/wPolsce24

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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