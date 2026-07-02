Prezydent zawetował dwie ustawy! "Nie" dla Zielonego Ładu

Dwie ustawy zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jedna dotyczyła wprowadzenia „Rzecznika Praw Uczniowskich”. Druga natomiast była realizacją ustaleń Zielonego Ładu. Oprócz tego głowa państwa podpisała kilka ustaw, a jedna została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej.
Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzje ws. kolejnych ustaw zaproponowanych mu przez koalicję 13 grudnia.
W ramach podjętych decyzji postanowiłem, że jedną z ustaw dotyczących zmian w akcyzie skieruję w ramach kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Zdążyłem się już przyzwyczaić, że działania obecnego rządu często cechuje bałagan i chaos w procesie legislacyjnym. Szczególnie wyraźnie widać to w Ministerstwie Finansów. Problemy w zarządzaniu finansami państwa są widoczne także w liczbach. Po maju deficyt budżetowy przekroczył 100 miliardów złotych
— wskazał.
Na moje biurko trafiła ustawa akcyzowa, która zmienia przepisy uchwalone zaledwie rok temu, a jednocześnie w rządzie trwają już prace nad trzecią zmianą w tej samej sprawie. Zamiast przygotować raz, a dobrze stabilne przepisy, proponuje się kolejne punktowe zmiany, dając przedsiębiorcom zaledwie 14 dni na ich wdrożenie
— powiedział.
Wobec tak krótkiego vacatio legis wątpliwości zgłaszali sami rządowi prawnicy z Prokuratorii Generalnej. Co więcej, 13 maja 2026 roku, zaledwie 2 dni przed uchwaleniem tej ustawy przez Sejm, Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny projekt zmian, który całkowicie odchodzi od rozwiązań przyjętych w ustawie skierowanej do podpisu prezydenta - powiedział Karol Nawrocki w nagraniu opublikowanym w social media
— zauważył.
Oznacza to, że przekazano mi do podpisu przepisy, które za kilka miesięcy sam rząd chce ponownie zmienić. Czy można to nazwać inaczej niż właśnie legislacyjny chaos? Dlatego zdecydowałem o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, aby sędziowie jednoznacznie ocenili jej zgodność z konstytucją zarówno w kontekście krótkiego okresu na wdrożenie przepisów, jak i procedury tworzenia tego prawa. W tym miejscu apeluję do rządu apeluję po raz kolejny, by nie kierował do podpisu prezydenta ustaw, które za chwilę mają być zmieniane. Ani takich, wobec których poważne wątpliwości konstytucyjne zgłaszają już na etapie prac legislacyjnych rządowi eksperci
— powiedział.
Pierwsze weto
Prezydent poinformował, że podjął decyzję o zawetowaniu dwóch ustaw.
Pierwszy brak podpisu dotyczy ustawy o Rzeczniku Praw Uczniowskich. Jej autorzy odwołują się do ważnych wartości ochrony praw uczniów i wzmacniania ich podmiotowości. Jednak moim obowiązkiem jest oceniać nie intencję, lecz skutki proponowanych przepisów. Nie kwestionuję potrzeby ochrony praw uczniów. Wręcz przeciwnie. Młodzi ludzie zasługują na bezpieczeństwo, ochronę i szacunek. Tylko tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura o d tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego
— wskazał.
Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu. W czasie, gdy szkoły potrzebują lepszego wyposażenia, w dobie kryzysu i braku kadry pedagogicznej, rząd chce wydawać kilka milionów złotych rocznie na dublowanie instytucji rzecznika praw dziecka czy wizytatorów kuratoriów. To niegospodarność. Te pieniądze powinny być lepiej wydane niż na budowę maszyny urzędniczej do politycznego wpływu ministra edukacji. Polska szkoła powinna opierać się na zaufaniu, odpowiedzialności, trosce o uczniów, autorytecie nauczycieli oraz partnerskiej współpracy z rodzicami
— zaznaczył.
Drugie weto
Karol nawrocki wskazał, że zawetował także ustawę FuelUE Maritime.
Drugie weto dotyczy ustawy FuelEU Maritime, która reguluje transport morski. Obiecałem Polakom, że nie zgodzę się na wdrażanie Zielonego Ładu w Polsce. A ta ustawa w praktyce to oznacza. Uważam, że te rozwiązania uderzają nie tylko w polską gospodarkę morską, ale również w konkurencyjność portów w całej Unii Europejskiej
— powiedział.
Nowe przepisy oznaczają dodatkowe opłaty, obowiązki administracyjne, kontrole i sankcje. To przełoży się na wyższe koszty transportu, wzrost cen towarów oraz osłabienie pozycji europejskich portów i armatorów. W efekcie korzystać będą porty spoza Unii Europejskiej, a nie europejska gospodarka
— wskazał.
Przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną sięgającą nawet 250 tysięcy złotych za każde pojedyncze naruszenie. Co więcej, rząd nie ograniczył się do wdrożenia unijnego rozporządzenia. Postanowił je dodatkowo rozszerzyć, nakładając na przedsiębiorców kolejne obowiązki i przewidując jeszcze surowsze sankcje. Mówię jasno - trzeba powstrzymać Zielony Ład. Chcę, aby w tym temacie wypowiedzieli się Polacy. Dlatego złożyłem wniosek o referendum. Senat je odrzucił, dlatego złożę wniosek po raz kolejny
— stwierdził.
Podpisane ustawy
Karol Nawrocki poinformował także o podpisaniu ustaw.
Są to:
Ustawa z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (numer druku sejmowego 1650);
Ustawa z dnia 11 czerwca 2026 r. o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (numer druku 2446);
Ustawa z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (numer druku 2372);
Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (numer druku sejmowego 2387);
Ustawa z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki (numer druku 2578)
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764015-prezydent-zawetowal-dwie-ustawy-nie-dla-zielonego-ladu
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