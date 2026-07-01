Polowanie na Ziobrę trwa! Jest decyzja ws. tymczasowego aresztu

  • Polityka
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Polowanie na Ziobrę trwa / autor: Fratria
Polowanie na Ziobrę trwa / autor: Fratria

Mimo kolejnych porażek, polowanie na Zbigniewa Ziobrę trwa! Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry – poinformowała wieczorem rzeczniczka sądu ds. karnych sędzia Anna Ptaszek.

Tym samym uprawomocniła się lutowa decyzja Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Ziobry, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

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Na początku lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec Ziobry. B. szef MS przebywał wtedy na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową od ówczesnego rządu Viktora Orbana. 10 maja br. - już po przegranych przez Orbana wyborach — Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Tymczasem obrońcy Ziobry jeszcze na początku lutego, bezpośrednio po decyzji sądu rejonowego, zapowiedzieli jej zaskarżenie do wyższej instancji. W lutym zażalenia trafiły do sądu.

Przed rozpoczęciem środowego posiedzenia prok. Piotr Woźniak wskazywał, że - aby złożyć wniosek o ekstradycję b. szefa MS z USA - powinna być prawomocna decyzja o zastosowaniu aresztu. Zaznaczył, że formalnie nie jest to wymagane, jednak zwrócił uwagę, że - patrząc na praktykę USA - wnioski o ekstradycję bez prawomocnej decyzji ws. aresztu „mają małe szanse powodzenia”.

as/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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