Jaki waleczny! Szłapka próbuje szarżować przeciwko prezydentowi

Prezydent Karol Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym poruszył kwestię ataków ze strony środowisk lewicowo-liberalnych, za każdym razem, gdy działa w zgodzie z polską racją stanu. W myśl powiedzenia „uderz w stół…” odezwał się Adam Szłapka. Rzecznik rządu zrobił dokładnie to, o czym pisał zwierzchnik polskich Sił Zbrojnych…
Dzięki komu Polska ma bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki? Tutaj nie ma chyba wątpliwości, że to zasługa prezydenta Karola Nawrockiego. Donald Trump darzy sympatią i szanuje swojego odpowiednika z Warszawy. Tego samego nie można powiedzieć o rządzie koalicji 13 grudnia i jego szefie Donaldzie Tusku.
„Obowiązek narzucać wolę Narodu”
Prezydent Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych obszerny wpis, gdzie tłumaczy hipokryzję i zakłamanie środowisk lewicowo-liberalnych.
Kiedy przekonuję, że dobre relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi są strategiczne i niezbędne dla naszego bezpieczeństwa, gdy dbam o nie i troszczę się, by były jak najlepsze, to najpierw słyszę śmiech, a później ataki i krytykę. Po kilku dniach ci sami ludzie ścigają się o palmę pierwszeństwa w budowie Fortu Trump
— czytamy we wpisie zamieszczonym na portalu X.
Gdy podejmuję decyzje zgodne z polską racją stanu wobec Ukrainy, która coraz częściej przekracza granice dobrosąsiedzkich relacji, scenariusz się powtarza. Próbuje się w sposób skandaliczny stawiać znak równości między Prezydentem własnego państwa a Prezydentem państwa, które czci ludobójców mordujących Polaków. I znów, po paru dniach (niektórzy) politycy niejako dojrzewają i zaczynają swój błąd rozumieć. Cieszy mnie to! Tak wyobrażam sobie rolę Prezydenta RP. Jestem częścią Narodu, który mnie wybrał, moje serce bije polskim rytmem. Mówię głosem Polek i Polaków oraz stoję na straży ich interesów. Jestem wierny Polsce
— dodał prezydent.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych zaznaczył, że będzie konsekwentnie wypełniać wolę Polaków.
Dlatego mam obowiązek narzucać wolę Narodu tym, którzy nie czują się wobec Polek i Polaków szczególnie zobowiązani. Tym, którzy zamknęli się w świecie politycznych kalkulacji, słupków sondaży czy plemiennych walk, przez co stracili kontakt ze społeczną rzeczywistością i oczekiwaniami obywateli
— wyjaśnił.
Niech żyje Polska, niech żyją Polacy!
— zakończył prezydent.
Szłpaka atakuje Nawrockiego
Do wpisu prezydenta odniósł się rzecznik rządu koalicji 13 grudnia Adam Szłapka, którego „prawdomówność” weryfikuje - brutalnie sprowadzając do parteru - nawet Demagog.
Panie Prezydencie, dbanie o bezpieczeństwo Polski to nie konkurs na to, kto pierwszy użył hasła „Fort Trump” ani kto głośniej deklaruje przyjaźń z USA. To konsekwentne i stanowcze budowanie wszystkich filarów naszego bezpieczeństwa
— czytamy we wpisie Szłapki.
Relacje ze Stanami Zjednoczonymi są strategiczne. Tak samo jak silna pozycja Polski w Unii Europejskiej, mocne NATO, współpraca z państwami regionu i inwestycje we własny przemysł zbrojeniowy. To wszystko się uzupełnia, a nie wyklucza. Dlaczego? Bo to budowanie naszej niezależności, nie uległości
— dodał.
Następnie odwołał się do nielegalnie zaciągniętej pożyczki w ramach SAFE, którą będą spłacać kolejne pokolenia Polaków.
Warto też przypomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu Pan i Pana środowisko polityczne blokowało program SAFE. My na to nie pozwoliliśmy. I dziś, kiedy to właśnie dzięki niemu do Polski trafią dziesiątki miliardów euro na rozwój krajowego przemysłu obronnego i modernizację armii, a polska zbrojeniówka wzbogaci się o tysiące miejsc pracy, te same osoby próbują przedstawiać ten sukces jako własny. Historia jest jednak dobrze udokumentowana
— napisał.
Dalej jest jeszcze bardziej komicznie. Szłapka podniósł kwestię „polskiej racji stanu”. Tego sformułowania użył człowiek, którego środowisko nie widzi problemu w tym, żeby Polska stała się landem w scentralizowanej UE…
Polska racja stanu polega na tym, aby być wiarygodnym partnerem po obu stronach Atlantyku i wykorzystywać każdą możliwość wzmacniania bezpieczeństwa naszego państwa. Ale co najważniejsze - z szacunkiem do innych i do siebie, nigdy na kolanach
— stwierdził.
Im mniej politycznej rywalizacji wokół bezpieczeństwa, a więcej współpracy, tym lepiej dla Polski
— zakończył Szłapka.
Wpis prezydenta i fatalna próba „polemiki” ze strony rzecznika rządu pokazują wyraźnie, kto dziś konsekwentnie staje po stronie polskiej racji stanu, a kto próbuje ją relatywizować pod polityczne tezy
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763883-jaki-waleczny-szlapka-probuje-szarzowac-przeciwko-prezydentowi
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