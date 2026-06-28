Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, za to, że ten jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nadał nazwę „Bohaterów UPA”, czyli zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo na Polakacj na Wołyniu. Ten ruch polskiej głowy państwa spotkał się z powszechnym zrozumieniem i poparciem przytłaczającej większości Polaków, ale politycy koalicji Donalda Tuska i szereg lewicowo-liberalnych dziennikarzy niestety stanęło w tej sprawie po stronie… Ukraińców. Redaktor naczelny „Newsweeka” Michał Szadkowski w swoim tekście wręcz obraża polską głowę państwa za odważną decyzję, która w jego ocenie jest „hucpą”.
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Hucpa prezydenta cofnęła stosunki polsko-ukraińskie. Będziemy za nią płacić przez lata
— zatytułował swój tekst redaktor naczelny „Newsweeka” Michał Szadkowski. W artykule szybko się jednak okazuje, iż nie chodziło mu o prezydenta Ukrainy, który podjął skandaliczną decyzję o nadaniu jednej z jednostek wosjkowych imienia „Bohaterów UPA”, co - musiał o tym doskonale wiedzieć - zostanie w Polsce odebrane jako wrogi gest, ale o polskiego prezydenta, Karola Nawrockiego, który zdecydował się zareagować na ten nieprzyjazny wobec Polski gest w sposób symboliczny, odbierając Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie - Order Orła Białego.
Karol Nawrocki nie przeszedł przemiany po wprowadzeniu się do pałacu prezydenckiego, bo i dlaczego miałby tę przemianę przechodzić, przecież właśnie takiej głowy państwa chciało ponad 10,6 mln Polek i Polaków. Nawrocki zmienił zatem tylko narzędzia (kumple „po szalu” z dawnych kibolskich czasów powiedzieliby: sprzęt), lecz metoda pozostała taka sama
— w ten sposób Szadkowski nie tylko obrażał obecnego prezydenta, ale i zawarł tu słabo ukryty przytyk wobec wyborców Karola Nawrockiego, którzy w jego obecie mieli wybrać na prezydenta kogoś prymitywnego. Szadkowski wyeksponował w tym celu kibicowski wątek życia obecnego prezydenta, ignorując przy tym chociażby to, że obecna głowa państwa jest historykiem i doktorem nauk humanistycznych, co ma istotne znaczenie w przypadku decyzji o odebraniu Zełenskiemu orderu.
Wchodzenie w niuanse, działania zakulisowe, szukanie sojuszników — to nie jest świat Nawrockiego. Na rympał, na hura, na pohybel — to język, który prezydent rozumie najlepiej (w inny tryb wchodzi tylko wtedy, gdy trzeba pokłonić się prezydentowi USA)
— wypalił naczelny „Newsweeka”.
Manipulacja naczelnego „Newsweeka”
Wygrał wybory jako kandydat sprzeciwiający się obecności Ukrainy w UE i NATO, po roku podarował swoim zwolennikom odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Hucpa prezydenta cofnęła stosunki polsko-ukraińskie o lata i będziemy za nią płacić przez lata
— ocenił, manipulując przy tym, ponieważ prezydent Nawrocki nigdy nie sprzeciwił się temu, by Ukraina kiedykolwiek dołączyła do UE i NATO, tylko przedstawił tę sprawę warunkowo - Polska nie powinna popierać ruchów w tej sprawie, dopóki Ukraina nie przestanie gloryfikować zbrodniarzy z UPA i nie wyda zgody na ekshumację ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
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tkwl/newsweek.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763726-naczelny-newsweeka-obraza-prezydenta-nawrockiego-w-tle-upa
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