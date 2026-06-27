Stacja TVP Info w likwidacji znana jest nie tylko ze stronniczości swoich pracowników, zupełnie otwarcie wspierających narrację rządzącej Koalicji Obywatelskiej, ale i z zapraszania wyjątkowo stronniczych „ekspertów”. Ostatnio gościem TVP Info w likwidacji był historyk dr Kazimierz Wóycicki, który wprost zestawił Armię Krajową i zbrodniarzy z UPA jako „dwie narodowyzwoleńcze armie”. Po skandalu, jaki wybuchł w związku z jego słowami, wicedyrektor TAI Jan Józefowski wydał zakaz zapraszania Wóycickiego do programów neo-TVP. Tymczasem w ostatnim czasie znów doszło do skandalu w neo-TVP Info - do programu o aborcji zaproszono dwie „ekspertki”, z których obydwie miały takie samo zdanie - twierdziły, iż to „wiedza medyczna”, że aborcja to nie zabójstwo. Na antenie doszło do awantury pomiędzy nimi, a politykiem Konfederacji Dobromirem Sośnierzem.
„Ekspertka” TVP Info w likwidacji w programie „Kłamstwo nie przejdzie” nacisnęła przycisk, uznając za kłamstwo słowa polityka Konfederacji Dobromira Sośnierza o tym, że aborcja oznacza zabójstwo dziecka.
Moje nawet nie zdanie, tylko wiedza medyczna stoją w takim właśnie duchu, dlatego nacisnęłam przycisk
— tłumaczyła swoje zachowanie „ekspertka” TVP Info w likwidacji.
W jakim duchu stoi pani wiedza medyczna?
— zapytał zdumiony Dobromir Sośnierz.
W takim duchu, że aborcja to jest termin medyczny na zakończenie ciąży
— pomogła swojej koleżance druga zaproszona do programu „ekspert”, która jak się okazało, ma dokładnie to samo zdanie co jej koleżanka po fachu (obie panie są ginekologami).
Dwóch ekspertów powinno mieć odmienne zdania w tej sprawie, a nie takie samo. Dlaczego dwóch ekspertów jest po stronie aborcyjnej dobranych?
— rozsądnie zapytał Sośnierz. Powszechnie wiadomo, że jest wielu ginekologów, którzy uważają aborcję za zabójstwo dziecka.
Panie pośle, nikt nie szedł kluczem tego, kto ma jaką opinię. Ekspertami są panie doktor ginekolog
— tłumaczyła się prowadząca program.
I wyrażają to samo stanowisko, że zabicie dziecka nie jest zabójstwem
— zaznaczył polityk Konfederacji.
Najwidoczniej medycyna stoi właśnie w tym duchu
— starała się prezentować takie stanowisko jako wiedzę obiektywną „ekspert”.
Jaka medycyna mówi, że zmiana żywego organizmu w martwy organizm nie jest zabiciem?
— pytał Sośnierz.
My określamy to aborcją…
— zaczęła pierwsza „ekspert”.
„To jest nadal zabójstwo”
To sobie wynaleźliście inne słowo na to, ale to jest nadal zabójstwo
— bronił swojego stanowiska polityk Konfederacji.
Zarodek czy też płód nie jest w stanie przeżyć poza organizmem matki. One są podtrzymywane po prostu poprzez organizm matki
— starała się argumentować pierwsza „ekspert”.
To nie ma znaczenia. Jeśli ktoś jest podpięty pod respirator i ten respirator mu ktoś odłączy, on też nie jest w stanie żyć bez tego respiratora. Czy to nie jest zabójstwo?
— wyjaśnił Sośnierz, ale taki argument wyraźnie nie spodobał się „ekspertkom” TVP Info w likwidacji, a na ratunek pospieszyła im też prowadząca.
Znaczy nie będziemy o tym dyskutować
— mówiła jedna z „ekspert”.
Dlaczego? dyskutujmy
— zareagował polityk Konfederacji.
Przepraszam, ale tematem rozmowy jest aborcja i ja chcę, żebyśmy się tego trzymali
— ratowała „ekspertki” TVP Info w likwidacji prowadząca.
Ale daję przykład, żeby pani zrozumiała zasadę rozumowania, bo widzę, że ma z tym problem
— zaznaczył Sośnierz.
Przykre jest to, że niestety tak stronnicze programy jak wspomniany „Wykrywacz kłamstw” w TVP Info w likwidacji mogą istnieć dzięki temu, że przymusowo ich istnienie finansują wszyscy płacący podatki Polacy.
tkwl/X/TVP Info w likwidacji
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763623-ostre-starcie-sosnierza-z-ekspertkami-neo-tvp-info-od-aborcji
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