Szok i niedowierzanie! Radni Warszawy zdecydowali ws. Michnika

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Warszawa podjęto decyzję ws. nowych Honorowych Obywateli Warszawy. Wyróżniony został powstanie warszawski ppłk Jakub Tomasz Nowakowski oraz… Adam Michnik. Podczas sesji Rafał Trzaskowski zaatakował również sygnalistę ze Szpitala Południowego dr. Emila Jędrzejewskiego.
Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Miasta Warszawa, gdzie głównym punktem była debata nt. skandalu, który ujawniono w Szpitalu Południowym. Czy ktoś mógł się spodziewać, że Rafał Trzaskowski ws. patologii w Szpitalu Południowym może się pogrążyć jeszcze bardziej? A jednak, tak się właśnie stało w czasie sesji. Wiceszef KO zaatakował lekarza-sygnalistę dr. Emila Jędrzejewskiego, ponieważ pod alarmującą o sytuacji w szpitalu informacją się nie podpisał.
Czekam na wyjaśnienie tej sytuacji, drodzy państwo, przez prokuraturę i inne uprawnione służby
— stwierdził Trzaskowski, wzbudzając na sali oburzenie radnych.
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Klub radnych KO zgłosił kandydaturę Michnika, a klub radnych PiS — ppłk. Nowakowskiego. Większość radnych PiS nie oddała głosu, a obecni na sali wstrzymali się od głosu. Przeciw był reprezentant Konfederacji radny Maciej Binkowski. Głosami radnych KO obydwie kandydatury, głosowane razem, uzyskały poparcie.
Jakub Tomasz Nowakowski, ps. „Tomek”, to polski zoolog, doktor nauk biologicznych, działacz konspiracji w czasie II wojny światowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, podpułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku.
Adam Michnik to Warszawiak, polski dziennikarz, publicysta, eseista, pisarz, historyk i polityk. W latach 1968–1989 był jednym z głównych działaczy opozycji demokratycznej w PRL. Od 1989 był redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej” i posłem na Sejm w latach 1989–1991. Jest kawalerem Orderu Orła Białego.
Osoba wyróżniona honorowym obywatelstwem otrzymuje medal honorowego obywatela, oznakę do wpięcia, dyplom i legitymację. Uroczystego wręczenia oznak dokonują przewodniczący rady Warszawy i prezydent miasta na uroczystej sesji rady z okazji Dnia Pamięci Warszawy albo podczas innej uroczystości.
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763528-szok-i-niedowierzanie-radni-warszawy-zdecydowali-ws-michnika
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