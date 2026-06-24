Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił zażalenie Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego oraz Klubu Parlamentarnego na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Radomiu o odmowie wszczęcia śledztwa. Chodzi o odsunięcia prok. Dariusza Barskiego od pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego. Jak powiedział mec. Michał Skwarzyński w rozmowie z wPolityce.pl, sąd nakazał też zbadanie wątku sporządzenia opinii prawnych, którą posługiwał się ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar, uzasadniając usunięcie Barskiego ze stanowiska. Jak zaznaczył mec. Skwarzyński, jedną z opinii na ten temat miał pisać Sławomir Patyra, który według nieoficjalnych informacji może zostać wkrótce zaprzysiężony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
„Sąd nie zostawił suchej nitki”
Przypomnijmy, że 12 stycznia 2024 r. Prokurator Generalny Adam Bodnar wręczył Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskimemu „dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych”. Argument? Rzekomo „Zastosowano przepis ustawy, który już nie obowiązywał”. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego. Jednak zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze do odwołania Prokuratora Krajowego wymagana była zgoda ówczesnego prezydenta RP Andrzeja Dudy, co nie nastąpiło.
Prokuratura w Radomiu odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie. Ale teraz Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił tę decyzję.
Jak pisze sędzia Adam Jaworski ze Stowarzyszenia Sędziowie RP, „sąd nie zostawił suchej nitki na zaskarżonym postanowieniu, a także na działaniach Adam Bodnara w styczniu 2024 roku”.
Wskazał m.in., że: - praworządność nie oznacza upoważnienia do kwestionowania orzeczeń w oparciu o skład sędziowski, który nie odpowiada prokuraturze; - w państwie prawa nie ma miejsca na kreowanie prawa metodą faktów dokonanych ; - instrumentalna wykładnia contra legem może stanowić przekroczenie uprawnień. Sąd nakazał wszczęcie śledztwa i dokonanie pogłębionej oceny zdarzeń ze stycznia 2024 r.
— czytamy we wpisie s. Jaworskiego.
Prokurator ws. opinii sędziego wybranego do TK
Portal wPolityce.pl skontaktował się również z mec. Michałem Skwarzyńskim, który jest pełnomocnikiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość w tej sprawie.
Powiadomienie PiS dotyczyło działania grupy przestępczej, czyli - jak mówi nasz rozmówca - „związku Donalda Tuska, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, prokuratorów w celu przejęcia różnych instytucji państwowych, między innymi Prokuratury Krajowej”.
Dziś sąd wrócił więc też do tego wątku.
Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał wszcząć śledztwo w tej sprawie i nakazał przeprowadzenie postępowania, stwierdzając, że nie może być sytuacji takiej, że ktoś dokonuje sobie życzeniowej wykładni prawa, czyli takiej wykładni pod tezy
— powiedział w rozmowie z wPolityce.pl mec. Skwarzyński.
Prokurator musi to zbadać, bo taka wykładnia pod tezę, takie siłowe stosowanie prawa jest przestępstwem
— dodał.
Jedną opinię prawną, taką życzeniową właśnie, napisał Sławomir Patyra, który ma być również przesłuchany w tej sprawie
— zaznaczył.
Przypomnijmy, ze sędzia Sławomir Patyra został zgłoszony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez kluby KO, PSL, Lewicy i Centrum. 11 czerwca został przez Sejm wybrany na tę funkcję. Nie został on jednak oficjalnie zaprzysiężony przez prezydenta.
SC/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763427-prokurator-zbada-opinie-sedziego-wybranego-do-tk
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