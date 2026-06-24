„Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski popełnia ogromny błąd, nie przyjeżdżając do Gdańska” – powiedziała przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dodała, że Zełenski „strzela sobie w stopę”, bo to Ukraina potrzebuje pieniędzy na odbudowę.
Przewodnicząca Polski 2050 i minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była pytana o ocenę decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nie przyjedzie na organizowaną przez Polskę i Ukrainę Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.
Prezydent popełnia ogromny błąd, bo to dzisiaj Ukraina potrzebuje pieniędzy na odbudowę. Sam sobie strzela w stopę, to kolejny błąd po tych poprzednich, gdy absolutnie fałszując prawdę historyczną gloryfikuje ugrupowanie, które – owszem - kiedyś walczyło z Sowietami, ale przede wszystkim było zbrodniczym ugrupowaniem, dokonującym ludobójstwa na Polakach
— powiedziała szefowa MFiPR.
„To jest mega niepoważne”
Na pytanie, czy rezygnując z udziału w konferencji, na którą Zełenski wraz z premierem Polski Donaldem Tuskiem zapraszali uczestników, prezydent Ukrainy wystawia polskiego premiera na pośmiewisko, Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała:
Przede wszystkim wystawia – nie na pośmiewisko, tylko po prostu wystawia tych, których osobiście zaprosił, a zaprosił, bo Ukraina potrzebuje pieniędzy, inwestycji i wiarygodności, aby ktoś chciał tam zainwestować. To jest mega niepoważne.
Podkreśliła, że była przeciw odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
To jest skandal, co zrobił Zełenski i mamy prawo oraz powinniśmy to powiedzieć. Ale egzekwowanie tego nie powinno się odbywać kosztem naszego najwyższego odznaczenia
— powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.
Ja bym tego nie robiła (chodzi o odebranie orderu – PAP), ale są twarde rzeczy, w których Polska może Ukrainę postawić pod ścianę – bez uczestnictwa logistycznego, transportowego i ekonomicznego Polski dobrej odbudowy Ukrainy nie będzie
— dodała.
„Tam jest wielkie niebezpieczeństwo”
Podkreśliła jednocześnie, że obecna sytuacja wymaga pragmatyzmu.
Mimo tych ogromnych emocji – zasadnych, mimo oburzenia na zachowanie prezydenta Zełenskiego, pamiętajmy, gdzie jest największy problem – to jest Rosja, tam jest wróg, tam jest wielkie niebezpieczeństwo
— powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.
Prezydent Nawrocki w ubiegłym tygodniu zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Było to następstwem decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”. W odpowiedzi Zełenski odesłał w sobotę swój order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026) - dorocznego spotkania przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.
Swyrydenko na czele ukraińskiej delegacji
W ostatnich dniach dywagowano, czy w obecnej sytuacji prezydent Zełenski przyjedzie na konferencję do Gdańska. Ostatecznie zapadła decyzja, że na czele ukraińskiej delegacji będzie premier Swyrydenko.
Zaproszenia na Konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zelenskiego. Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko
— zwrócił uwagę prezydencki minister Marcin Przydacz we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
PAP/X/wPolityce.pl/tt
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