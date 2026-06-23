Nawrocki nie chciał rozmawiać z Zełenskim? Leśkiewicz odpowiada na kłamstwa Kijowa

  • Polityka
  • opublikowano:
Leśkiewicz o słowach Zełenskiego / autor: EPA/SERGEY DOLZHENKO Dostawca: PAP/EPA.
Leśkiewicz o słowach Zełenskiego / autor: EPA/SERGEY DOLZHENKO Dostawca: PAP/EPA.

Twierdzenia Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że Prezydent RP Karol Nawrocki nie chciał z nim rozmawiać, by wyjaśnić sprawę nadania jednostce wojskowej imienia ‘bohaterów’ UPA nie znajdują pokrycia w faktach” - przekazał rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.

W miniony piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego - o możliwości takiej mówił po raz pierwszy pod koniec maja, po tym, gdy prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. W sobotę prezydent Zełenski poinformował, że odesłał prezydentowi Nawrockiemu Order.

Stanowisko rzecznika prezydenta RP

Rzecznik prezydenta RP Rafał Leskiewicz ujawnił, że strona ukraińska nie była zainteresowana rozmową z prezydentem Karolem Nawrockim w tej sprawie.

Twierdzenia Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że Prezydent RP Karol Nawrocki nie chciał z nim rozmawiać, by wyjaśnić sprawę nadania jednostce wojskowej imienia „bohaterów” UPA nie znajdują pokrycia w faktach

— przekazał.

Najpierw strona ukraińska proponowała rozmowę telefoniczną obu prezydentów. Ostatecznie, nie doszło do niej z powodu braku reakcji Prezydenta Zełenskiego. Ze strony współpracowników Prezydenta Ukrainy pojawiła się także propozycja spotkania obu prezydentów. Ustalono datę i godzinę. Nie doszło do niego, bo ze spotkania zrezygnował Prezydent Wołodymyr Zełenski

— zauważył.

To oznacza, że ze strony władz Ukrainy nie było gotowości do zmiany nazwy jednostki wojskowej noszącej imię zbrodniarzy spod znaku UPA. Była wyłącznie gra na czas. Tyle fakty

— dodał.

O co chodzi?

Wcześniej prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział dziennikarzom, że w ostatnich tygodniach toczyły się polsko-ukraińskie rozmowy dyplomatyczne.

Niestety ze strony ukraińskiej nie było żadnej gotowości do zmiany tego podejścia w sprawie nazewnictwa OUN-UPA, a jednocześnie była gra na czas, było cały czas zwlekanie i ciągła zmiana decyzji

— wskazał.

Prezydencki minister zaznaczył, że prawdą jest, iż efektem jego rozmów z szefem Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanowem - który był w Warszawie 6 czerwca - była kwestia rozmowy telefonicznej Zełenskiego z Nawrockim.

Ale z tej rozmowy telefonicznej prezydent Zełenski się wycofał, nie chciał rozmawiać telefonicznie

— mówił szef BPM.

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as/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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