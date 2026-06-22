Brudna gra. Tusk i Zełenski nie zaprosili Nawrockiego na rozmowy

Wirtualna Polska ustaliła, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na Konferencję Odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w dniach 25 i 26 czerwca w Gdansku. Zaproszenia rozsyłali… premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Donald Tusk nieudolnie próbował lawirować wobec sprawy odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak ten zdecydował o nadaniu imienia UPA ważnej jednostce wojskowej.
Skandal
Wygląda jednak na to, że polski premier ma zamiar teraz rozmawiać z Ukrainą ponad głową prezydenta Karola Nawrockiego i odcinać go od sprawy dotyczących… umów gospodarczych z tym krajem.
Z tego, co wiemy, zaproszenia były wysyłane z podpisami Tuska i Zełenskiego. Prezydent takiego zaproszenia nie otrzymał
— powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską rozmówca z otoczenia prezydenta RP.
Wartość tej konferencji jest nieco przesadzona. To kolejna konferencja, która odbywa się raz w roku w różnych miastach. Do tej pory głównie chodziło o popieranie Ukrainy i zbieranie środków na wsparcie. O przyszłej odbudowie Ukrainy mało się tam mówiło. Tam nie ma podpisywania wielkich umów i kontraktów
— wskazał.
Strona rządowa utrzymuje jednak, że na tym spotkaniu zapadną ważne decyzje.
Nasz cel był taki, by jak najwięcej umów, porozumień czy listów intencyjnych było w Gdańsku zawartych. Choć rzeczywiście sprawa jest dynamiczna, a negocjacje ze stroną ukraińską są trudne. Mimo to na ten moment przygotowanych jest kilka dużych umów
— powiedział Wirtualnej Polsce rozmówca z Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Rząd podzielony
Sami rządzący mają być jednak podzieleni w sprawie tego, czy prezydent Karol Nawrocki powinien otrzymać zaproszenie.
Bardzo dużo problemów wywołał Nawrocki swoją walką na ordery. Co oni chcieli osiągnąć? Jednostka ukraińskiego wojska wciąż ma nazwę „bohaterów UPA”. Dlaczego teraz Ukraińcy mieliby ją zmienić? Kontakty z Ukrainą są, ale są utrudnione. Nawrocki nie może mieć potem żalu, że polskie firmy nie biorą udziału w odbudowie Ukrainy -
— powiedziała anonimowa osoba z kręgów rządowych w rozmowie z Wp.pl.
To, że Nawrocki nie dostał zaproszenia, to skandal. Będzie tam cały świat zachodni, w oczach firm tworzących konsorcja odbudowujące w przyszłości Ukrainę, powinniśmy się jawić jako dojrzały partner, reprezentowany na najwyższym możliwym szczeblu. Inba wokół Orderu Orła Białego specjalnie nas nie buduje. Ministrowie Marcin Przydacz czy Zbigniew Bogucki to powinno być minimum prezydenckiej obecności na takiej konferencji
— stwierdził inny przedstawiciel obozu rządzącego.
as/Wirtualna Polska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763279-brudna-gra-tusk-i-zelenski-nie-zaprosili-nawrockiego-na-rozmowy
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