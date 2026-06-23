Europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska‑Hernik ostro skrytykowała Wołodymyra Zełenskiego „Takiego gangstera Unia Europejska chce przyjąć do Wspólnoty?” - zapytała. Wezwała też do twardej rewizji relacji z Kijowem – od wstrzymania finansowania po sprzeciw wobec wejścia Ukrainy do UE.
W miniony piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego - o możliwości takiej mówił po raz pierwszy pod koniec maja, po tym, gdy prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. W sobotę prezydent Zełenski poinformował, że odesłał prezydentowi Nawrockiemu Order.
Przydacz powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że w ostatnich tygodniach toczyły się polsko-ukraińskie rozmowy dyplomatyczne.
Niestety ze strony ukraińskiej nie było żadnej gotowości do zmiany tego podejścia w sprawie nazewnictwa OUN-UPA, a jednocześnie była gra na czas, było cały czas zwlekanie i ciągła zmiana decyzji
— powiedział.
„Prezydent Zełenski się wycofał”
Prezydencki minister zaznaczył, że prawdą jest, iż efektem jego rozmów z szefem Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanowem - który był w Warszawie 6 czerwca - była kwestia rozmowy telefonicznej Zełenskiego z Nawrockim.
Ale z tej rozmowy telefonicznej prezydent Zełenski się wycofał, nie chciał rozmawiać telefonicznie
— mówił szef BPM.
Następnie strona ukraińska zaproponowała wizytę, ustaliliśmy konkretną datę i konkretną godzinę takiego spotkania w Warszawie po to, aby porozmawiać o tej sprawie. I z tej daty, i z tej wizyty również strona ukraińska się wycofała, proponując odległą, kolejną datę w przyszłości
— podkreślił Przydacz.
W związku z tym uznać należy, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem
— zaznaczył.
„Takiego gangstera UE chce przyjąć do Wspólnoty?”
Jak wskazała Ewa Zajączkowska-Hernik, „tego jeszcze nie było!”.
Zełenski wygraża prezydentowi Nawrockiemu: „Robi to, co robił Orban, to się źle skończy”
— zaznaczyła.
Przypomniała, że „prezydent Ukrainy niedawno groził premierowi Węgier, teraz takie same metody stosuje wobec prezydenta Polski”.
Takiego gangstera Unia Europejska chce przyjąć do Wspólnoty? Ukraińska diaspora w Polsce powinna jednoznacznie potępić działania prezydenta Zełenskiego. Przecież ten człowiek kompromituje ich państwo
— podkreśliła europoseł Konfederacji.
Najpierw sam sprowokował konflikt z Polską, gloryfikując banderowskich ludobójców z UPA, którzy odpowiadają za Rzeź Wołyńską, żeby tylko odwrócić uwagę od ogromnych afer korupcyjnych, jakie szaleją w jego najbliższym otoczeniu. Teraz jeszcze ma czelność wygrażać Prezydentowi RP za słuszne odebranie mu za to Orderu Orła Białego. Kosmiczna bezczelność i chamstwo wobec Polski, dzięki której pomocy Zełenski w ogóle wciąż jest prezydentem, a Ukraina nie upadła po rosyjskiej napaści. Tak się zachowuje człowiek, którego kraj jest pogrążony w wojnie i jest zależny od zewnętrznej, w tym polskiej pomocy?
— zapytała Zajączkowska-Hernik.
„Władze na Ukrainie mają problem z Polską w ogóle”
Zaznaczyła, że „to kolejny raz pokazuje, że władze na Ukrainie w relacjach z Polską mają problem nie tylko z uszanowaniem naszej pamięci i wrażliwości historycznej, ale mają problem z Polską w ogóle”.
Ale to totalne lekceważenie i pogarda Zełenskiego względem Polski nie wzięły się znikąd - to efekt służalczej polityki naszych ułomnych i zdradzieckich elit. Oddawaliśmy wszystko za nic, nie domagaliśmy się niczego, nawet najwyższe państwowe ordery rozdawaliśmy ukraińskim politykom jak ulotki na straganie. A oni zauważyli, że po stronie polskiej mają do czynienia z totalnymi frajerami i trwa to do dziś. Ale już dość, już wystarczy
— zastrzegła.
Trzeba jak najszybciej uporządkować relacje polsko-ukraińskie w oparciu o polski interes narodowy. To 2 fundamentalne punkty, które należy zastosować - po aferze korupcyjnej na ukraińskich szczytach władzy należy wstrzymać wsparcie finansowe dla Ukrainy i przestać spłacać odsetki od ich pożyczek. Do tego stanowcze NIE dla Ukrainy w UE - to ogromne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa oraz gospodarki, szczególnie rolnictwa i branży transportowej
— wskazała Ewa Zajączkowska-Hernik.
Krótka piłka. Koniec frajerstwa, czas na asertywną politykę w obronie polskich spraw
— dodała europoseł Konfederacji.
PAP/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763278-zajaczkowska-hernik-ws-zelenskiego-takiego-gangstera
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