Sąd w Londynie zdecydował o odroczeniu do 24 września posiedzenia w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michała Kuczmierowskiego. Na ekstradycję mocno naciskała prokuratura Waldemara Żurka. Taka decyzja oznacza kolejną druzgocącą porażkę koalicji 13 grudnia.
Na trwającym około 5 minut posiedzeniu sędzia poinformował, że wrześniowa rozprawa potrwa cztery dni.
Na początku września 2024 r. Kuczmierowski (zgadza się na podawanie nazwiska) został zatrzymany w Londynie na wniosek polskich władz. Nakaz aresztowania był możliwy na podstawie pobrexitowej umowy między UE i Wielką Brytanią.
Polska prokuratura poinformowała 22 sierpnia 2024 roku, że wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Kuczmierowskiemu i Pawłowi S. Chodzi o rzekomy udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Początkowo sąd trzykrotnie odrzucał wnioski obrony, by były szef RARS mógł opuścić areszt za kaucją, ale w lutym 2025 r. zdecydował, że może on opuścić areszt w Wandsworth na południowym zachodzie Londynu po spełnieniu kilku warunków, takich jak regularne meldowanie się na komisariacie i opłacenie poręczenia majątkowego. 10 lutego ub.r. Kuczmierowski wyszedł z aresztu.
Modyfikacja
Jak poinformował PAP w piątek przedstawiciel sądu magistrackiego gminy Westminster, warunki przebywania Kuczmierowskiego na wolności zmodyfikowano tak, by mógł wyjeżdżać do Newcastle. Urzędnik nie wyjaśnił, dlaczego taka modyfikacja była potrzebna.
Obrona byłego szefa RARS starała się o wydanie dla niego listu żelaznego. 10 września 2025 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o taki dokument, mimo trzykrotnie podejmowanych starań prawników. Za każdym razem sprzeciwiała się temu prokuratura. Gdyby Kuczmierowski uzyskał list żelazny, po powrocie do kraju nie zostałby aresztowany aż do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania.
Fałszywe sugestie
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował mecenas Adam Gomoła.
Podczas dzisiejszego posiedzenia londyński sąd na wniosek Prokuratury odroczył do 24 września 2026r. rozprawę w sprawie ekstradycji b. Szefa RARS Michała Kuczmierowskiego
— wskazał.
Absolutnie falszywe sa sugestie, prezentowane przez niektóre media, w tym Polskie Radio 24 , że rozprawa została odroczona z powodu braku dostępności adwokatów obrony. Przedstawiciele obrony byli obecni i gotowi do procedowania. Rozprawa została odroczona, ponieważ przedstawiciele polskich władz złożyli wniosek o krzyżowe przesłuchanie eksperta obrony oraz w celu przeprowadzenia końcowych wystąpień
— podkreślił.
Te informacje można potwierdzić w Sądzie
— dodał.
O co chodzi?
Przejęta przez „żurkowców” prokruatura „bada” m.in., czy w RARS - w celu ominięcia procedury zamówień publicznych - nadużywano specjalnych regulacji na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych. Według śledczych rzekomo preferencyjnie traktowano niektóre podmioty gospodarcze, akceptowano zbyt wysokie ceny towarów, m.in. agregatów prądotwórczych, maseczek ochronnych i innych towarów przeznaczonych do walki z pandemią COVID-19.
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as/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763012-porazka-zurkowcow-jest-decyzja-sadu-ws-kuczmierowskiego
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