Żurek ręcznie steruje sądami? W tle b. szef RARS i sędzia Schab

„Wygląda to tak, jakby ktoś dążył do tego, aby w sprawach ludzi związanych z opozycją orzekać mogli tylko sędziowie zaakceptowani przez władzę – a konkretnie przez ministra z rządu Tuska” - napisał poseł Paweł Jabłoński na portalu X, odnosząc się do Sądu Administracyjnego w Warszawie, który „wyłączył sędziego Piotra Schaba od rozpoznania sprawy listu żelaznego dla b. Szefa RARS Michała Kuczmierowskiego”.
W czerwcu londyński sąd zbierze się ws. ekstradycji Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Obrona Michała Kuczmierowskiego zwraca uwagę, że według brytyjskiego prawa ekstradycyjnego może on nie spełniać wymogów, aby być poddanym tej procedurze. Przypomnijmy, że sprawa miała być rozpatrzona w lutym tego roku, jednak sąd magistracki gminy Westminster podzielił wówczas wątpliwości obrony co do politycznego charakteru sprawy.
Neo-prokuratura 22 sierpnia 2024 r. poinformowała, że w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w RARS wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Kuczmierowskiemu i Pawłowi S. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Miejsce pobytu obu podejrzanych było nieznane. Na początku września 2024 r. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego na wniosek polskich władz. W lutym 2025 r. brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że były szef RARS może opuścić areszt za kaucją i poręczeniem majątkowym; 10 lutego wyszedł na wolność.
W Polsce wątpliwości budzi polityczny charakter tej sprawy, a zgłaszała je m.in. obrona Kuczmierowskiego. Kiedy w lutym sąd magistracki gminy Westminster miał podjąć decyzję w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS, podzielił wątpliwości jego pełnomocników.
Postanowił [sąd - przyp. JJ] zwrócić się do strony polskiej o dodatkowe informacje, tym razem dotyczące gwarancji niezawisłości składu sędziowskiego w polskim porządku prawnym
— przekazał wówczas mec. Adam Gomoła reprezentujący Michała Kuczmierowskiego.
„Całkowicie sprzeczną z prawem”
Mec. Gomoła poinformował na portalu X, że koalicja 13 grudnia dopuściła się bezprawia.
Sąd Apelacyjny w Warszawie właśnie uwzględnił wniosek prok. Wełny - nowego szefa Śląskiego Wydziału PK i wyłączył sędziego Piotra Schaba od rozpoznania sprawy listu żelaznego dla b. Szefa RARS Michała Kuczmierowskiego
— napisał obrońca Kuczmierowskiego.
Obrona uważa taką decyzję za całkowicie sprzeczną z prawem, albowiem wcześniej odbyło się już posiedzenie, na którym sprawę merytorycznie rozpoznawano, a uczestniczący w nim prokurator (niedawno odwołany przez Waldemara Żurka) świadomie nie złożył wniosku o wyłączenie sędziego na podstawie art. 41 kpk - mimo że miał do tego prawo
— kontynuował mec. Gomoła.
Tym samym wygasło prawo do złożenia tego rodzaju wniosku o czym jednoznacznie stanowi art. 41 par 2 kpk.
— wskazał obrońca.
„Przez ministra z rządu Tuska”
Do sprawy odniósł się poseł Paweł Jabłoński.
Wygląda to tak, jakby ktoś dążył do tego, aby w sprawach ludzi związanych z opozycją orzekać mogli tylko sędziowie zaakceptowani przez władzę – a konkretnie przez ministra z rządu Tuska
— napisał polityk PiS na portalu X.
Jeśli rzeczywiście wniosek o wyłączenie nie został złożony na pierwszym posiedzeniu, tylko później – przez nowego prokuratora, który (jak pisała niedawno „Rzeczpospolita”) „ma zrobić brudną robotę” – to taki wniosek powinien być pozostawiony BEZ ROZPOZNANIA – art. 41 § 2 k.p.k.
— wskazał parlamentarzysta.
Wygląda na to, że ten przepis został złamany – po to aby niewygodnego dla władzy sędziego z procesu usunąć. Ciekawe jak spojrzy na to brytyjski sąd rozpoznający wniosek o ekstradycję
— zakończył Jabłoński.
