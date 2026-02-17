Londyński sąd magistracki gminy Westminster podzielił wątpliwości co do do politycznego charakteru sprawy byłego szefa RARS Michała Kuczmierowskiego. „Postanowił zwrócić się do strony polskiej o dodatkowe informacje, tym razem dotyczące gwarancji niezawisłości składu sędziowskiego w polskim porządku prawnym” - przekazał mec. Adam Gomoła.
Ważne. 27 lutego nie poznamy orzeczenia londyńskiego sądu w sprawie wniosku o ekstradycję b. szefa RARS Michała Kuczmierowskiego
— przekazał mecenas Adam Gomoła.
Kilka dni temu Sąd podzielając wątpliwości obrony co do politycznego charakteru sprawy, postanowił zwrócić się do strony polskiej o dodatkowe informacje, tym razem dotyczące gwarancji niezawisłości składu sędziowskiego w polskim porządku prawnym
— wskazał.
Posiedzenie sądu w tej sprawie zostało po raz kolejny odroczone
— dodał.
Sprawa Kuczmierowskiego
Londyński sąd pierwotnie odroczył do 27 lutego 2026 r. wydanie decyzji w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michała Kuczmierowskiego
Na początku września 2024 r. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego na wniosek polskich władz. W lutym 2025 r. brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że były szef RARS może opuścić areszt za kaucją i poręczeniem majątkowym; 10 lutego Kuczmierowski wyszedł na wolność.
Jego obrona starała się o wydanie listu żelaznego. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił 10 września wniosku o taki dokument, mimo trzykrotnych starań obrońców podejrzanego. Za każdym razem sprzeciwiała się temu prokuratura. Gdyby Kuczmierowski uzyskał list żelazny, po powrocie do kraju nie zostałby aresztowany aż do prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania.
