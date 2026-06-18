Najpierw szczere wyznanie o skutkach hejtu i problemach zdrowotnych, potem słowa wdzięczności wobec Karola Nawrockiego. Rozmowa z Szymonem Hołownią przyniosła kilka niespodziewanych deklaracji ze strony byłego marszałka Sejmu.
Zaczęło mnie to kosztować moje zdrowie
Szymon Hołownia w rozmowie z red. Robertem Mazurkiem w Kanale Zero opowiedział m.in. o swoich problemach… „Za ostatnich kilka miesięcy zapłaciłem dużą osobistą cenę”. To co to była za cena? - zapytał dziennikarz. Były marszałek Sejmu odparł, że „to była cena potwornego hejtu”, który wylał się na niego po zaprzysiężeniu prezydenckim Karola Nawrockiego i spotkaniu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.
Ta fala, która później poszła, sprawiła, że zaczęło mnie to kosztować moje zdrowie. Zaczęło mnie to kosztować do tego stopnia, że musiałem podjąć leczenie
— zwierzył się Hołownia, wspominając o wsparciu ze strony Polski 2050 i prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ale nie tylko.
Jak Nawrocki pomagał Hołowni
Wtedy też padły wyjątkowo ciepłe słowa byłego marszałka Sejmu o prezydencie Nawrockim, za jego wyjątkową postawę w trudnym momencie dla Hołowni.
Muszę powiedzieć też uczciwie, że wtedy pomógł mi też, pomagał mi – bo nie chcę powiedzieć „pomógł”, bo rozwiązał mi problem - ale tak po koleżeńsku, bardzo wspierający - i autentycznie jestem mu za to wdzięczny - był prezydent Nawrocki. Naprawdę widziałem, że - nie tylko dlatego, że to jego dotyczyło, bo go zaprzysiągłem - on był autentycznie po ludzku przejęty, nie tylko dlatego, że a może ja bym zrobił jeszcze koalicję jakąś z PiS-em, tylko tak po prostu po ludzku, bo to jest bardzo konkretny człowiek
— powiedział były lider Polski 2050.
I też ja mu to zapamiętam. Takie rzeczy… bo jak jest dobrze, to różni ludzie przychodzą, jedni mają usługi, drudzy chcą usług, przysług, ale jak jest źle, kto był przy tobie wtedy, kiedy się wszyscy odwracali i kiedy opłacało się ciebie kopać, to się bardzo długo pamięta
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762971-szczere-wyznanie-jak-nawrocki-pomagal-holowni-zapamietam
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