Hołownia o spotkaniach z prezesem PiS: Piekło ze strony związanych z KO mediów i hejterów, kosztowało mnie pół roku walki z ciężką chorobą

Hołownia o sprawie Collegium Humanum / autor: Fratria
Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia w rozmowie z Wirtualną Polską opowiedział o nagonce, którą urządziły na niego środowiska związane z Koalicją Obywatelską. „Zaprzysiągłem prezydenta z PiS, nie uciekałem przed rozmową z Kaczyńskim. Piekło, jakie po tym na mnie spadło, ze strony związanych z KO mediów i hejterów, kosztowało mnie pół roku intensywnej walki z ciężką chorobą” - zauważył.

Według nieoficjalnych ustaleń prokuratura ma niebawem złożyć wniosek o uchylenie immunitetu wicemarszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni w związku ze sprawą afery Collegium Humanum.

Hołownia w rozmowie z Wirtualną Polską nie zostawił suchej nitki na prokuraturze.

Wszystko, co do tej pory robiła w tej sprawie prokuratura: przeciąganie postępowania, przecieki akurat w politycznych momentach, brak zapytania mnie o sprawę, bo może wtedy trzeba by było ją umorzyć i nie byłoby tego cyrku – wskazuje na działanie polityczne

— stwierdził.

Immunitet

Polityk nie wykluczył, że zrzeknie się swojego immunitetu.

Podejmę decyzję, gdy zobaczę wniosek, o ile taki wpłynie

— zaznaczył.

Immunitet służy właśnie do obrony przed takimi politycznymi numerami

— podkreślił.

Prokuratura

Wicemarszałek Sejmu krytykował także działania prokuratury.

Gdzie jest choćby jeden PiS-owski aferzysta z centralnego szczebla, który stanął przed sądem? Prokuratura, już pod naszymi rządami, nie jest w stanie porządnie się tym zająć. Zajmuje się za to z oddaniem Hołownią, który zapisał się na studia

— stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską.

Nie wiem, kto kontroluje dziś i nadzoruje w Polsce system dochodzenia prawa i sprawiedliwości. Poprzednia czy obecna ekipa

— grzmiał.

Hejt ze strony KO

Mówiąc o Prawie i Sprawiedliwości, stwierdził, że nie ma alergii na rozmowę z politykami PiS, nie traktuje ich jak rętował oraz nie żałuje dwóch rozmów z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.

Zaprzysiągłem prezydenta z PiS, nie uciekałem przed rozmową z Kaczyńskim. Piekło, jakie po tym na mnie spadło, ze strony związanych z KO mediów i hejterów, kosztowało mnie pół roku intensywnej walki z ciężką chorobą

— zaznaczył.

Adrian Siwek/Wirtualna Polska

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

