Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia w rozmowie z Wirtualną Polską opowiedział o nagonce, którą urządziły na niego środowiska związane z Koalicją Obywatelską. „Zaprzysiągłem prezydenta z PiS, nie uciekałem przed rozmową z Kaczyńskim. Piekło, jakie po tym na mnie spadło, ze strony związanych z KO mediów i hejterów, kosztowało mnie pół roku intensywnej walki z ciężką chorobą” - zauważył.
Według nieoficjalnych ustaleń prokuratura ma niebawem złożyć wniosek o uchylenie immunitetu wicemarszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni w związku ze sprawą afery Collegium Humanum.
Hołownia w rozmowie z Wirtualną Polską nie zostawił suchej nitki na prokuraturze.
Wszystko, co do tej pory robiła w tej sprawie prokuratura: przeciąganie postępowania, przecieki akurat w politycznych momentach, brak zapytania mnie o sprawę, bo może wtedy trzeba by było ją umorzyć i nie byłoby tego cyrku – wskazuje na działanie polityczne
— stwierdził.
Immunitet
Polityk nie wykluczył, że zrzeknie się swojego immunitetu.
Podejmę decyzję, gdy zobaczę wniosek, o ile taki wpłynie
— zaznaczył.
Immunitet służy właśnie do obrony przed takimi politycznymi numerami
— podkreślił.
Prokuratura
Wicemarszałek Sejmu krytykował także działania prokuratury.
Gdzie jest choćby jeden PiS-owski aferzysta z centralnego szczebla, który stanął przed sądem? Prokuratura, już pod naszymi rządami, nie jest w stanie porządnie się tym zająć. Zajmuje się za to z oddaniem Hołownią, który zapisał się na studia
— stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską.
Nie wiem, kto kontroluje dziś i nadzoruje w Polsce system dochodzenia prawa i sprawiedliwości. Poprzednia czy obecna ekipa
— grzmiał.
Hejt ze strony KO
Mówiąc o Prawie i Sprawiedliwości, stwierdził, że nie ma alergii na rozmowę z politykami PiS, nie traktuje ich jak rętował oraz nie żałuje dwóch rozmów z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.
Zaprzysiągłem prezydenta z PiS, nie uciekałem przed rozmową z Kaczyńskim. Piekło, jakie po tym na mnie spadło, ze strony związanych z KO mediów i hejterów, kosztowało mnie pół roku intensywnej walki z ciężką chorobą
— zaznaczył.
Adrian Siwek/Wirtualna Polska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759845-holownia-spotkalo-mnie-pieklo-od-hejterow-zwiazanych-ko
