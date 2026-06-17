„Niemcy tylko próbują ubierać w piękne słowa prawdziwą pogardę do nas i politykę, która Polskę ma marginalizować w Europie i na świecie” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic.
Niemiecka policja w Berlinie w brutalny sposób uniemożliwiła działaczom Ruchu Obrony Granic umieszczenie krzyża w miejscu, gdzie rok temu Niemcy postawili kamień, będący formą upamiętnienia przez nich polski ofiar II wojny światowej. Kilku pobitych działaczy ROG trafiło do szpitala.
Sprawą nie zamierza jednak zajmować się rząd Donalda Tuska.
Bezczynność
Sprawę na antenie Telewizji wPolsce24 skomentował sam Robert Bąkiewicz, który zauważył, że wszystko wskazuje na to, że polski rząd nie będzie reagował ws. poturbowania Polaków.
No chyba nie. Wczoraj w ogóle nie otrzymaliśmy pomocy. Były tylko jedynie jakieś telefony z konsulatu, w mojej ocenie niewystarczające
— wskazał.
My przyjechaliśmy na rocznicę postawienia tego „głazu pogardy”, którym my nazywamy to miejsce pamięci, którym Niemcy chcieli uczcić 6 milionów ofiar, tę straszliwą zbrodnię, której dokonali na terenie Polski. W naszej ocenie, w ocenie chyba większości Polaków było to niewspółmierne do winy, którą oni ponieśli i rok temu już postanowiliśmy, że przyjdziemy w rocznicę tego wydarzenia i w rocznicę podpisania tak naprawdę paktu tutaj pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec odnośnie „dobrego sąsiedztwa”. I przyjechaliśmy i chcieliśmy postawić tam krzyż, symbol dla Polaków łączący
— powiedział.
„Dobre sąsiedztwo”
Robert Bąkiewicz podkreślił, że to co, się wydarzyło, najlepiej pokazuje, jak wygląda to „dobre sąsiedztwo”.
Niemcy tylko próbują ubierać w piękne słowa prawdziwą pogardę do nas i politykę, która Polskę ma marginalizować w Europie i na świecie
— powiedział.
Adrian Siwek/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762882-jak-wyglada-polsko-niemieckie-dobre-sasiedztwo-bakiewicz-mocno
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