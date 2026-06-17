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TYLKO U NAS. Tak wyglądają obrażenia Bąkiewicza! Mamy odpowiedź konsul

  • Polityka
  • opublikowano:
Robert Bąkiewicz / autor: Fratria
Robert Bąkiewicz / autor: Fratria

Tak wyglądają efekty interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic. Dotarliśmy do zdjęcia ilustrującego obrażenia Roberta Bąkiewicza.

Niemiecka policja w Berlinie postanowiła w brutalny sposób uniemożliwić działaczom Ruchu Obrony Granic umieszczenie krzyża w miejscu, gdzie rok temu Niemcy postawili kamień, będący formą upamiętnienia przez nich polski ofiar II wojny światowej. Kilku pobitych działaczy ROG trafiło do szpitala.

Portal wPolityce.pl dotarł do zdjęcia Roberta Bąkiewicz, który brał udział w proteście Ruchu Obrony Granic w Berlinie.

Obrażenia Bąkiewicza

Jak widzimy na zdjęciu, po interwencji berlińskiej policji lider ROG ma ranę na głowie.

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Otrzymaliśmy również odpowiedź od polskiej konsul w Berlinie:

Według naszej wiedzy i informacji od policji wszystkie osoby uczestniczące we wczorajszym incydencie są na wolności i Konsulat ani Ambasada nie mają od nich żadnych zgłoszeń z prośbą o interwencję czy opiekę

– czytamy.

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mly/X

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Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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