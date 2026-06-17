PE poparł nowe przepisy dotyczące odsyłania obywateli państw trzecich, którzy przebywają na terytorium Unii Europejskiej bez prawa pobytu. Celem zmian jest przyspieszenie i ujednolicenie procedur powrotów migrantów. „Wielki sukces prawicy i zdrowego rozsądku w Parlamencie Europejskim!” - podkreśliła eurodeputowana PiS Jadwiga Wiśniewska.
Za przyjęciem wynegocjowanego z państwami członkowskimi porozumienia głosowało 418 europosłów, przeciw było 218, a 30 wstrzymało się od głosu.
Nowe regulacje przewidują, że osoba objęta decyzją o powrocie będzie musiała niezwłocznie opuścić państwo członkowskie lub zrobić to w wyznaczonym terminie. Nałożony zostanie także obowiązek współpracy z władzami prowadzącymi postępowanie.
Przepisy umożliwią stosowanie detencji
Przepisy umożliwią stosowanie detencji wobec osób, które odmawiają współpracy, mogą ukrywać się przed organami lub są uznawane za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Okres zatrzymania będzie mógł wynosić do 24 miesięcy, z możliwością dalszego przedłużenia w określonych przypadkach.
Alternatywą dla detencji mają być m.in. obowiązek meldowania się, pobyt w wyznaczonym miejscu czy monitoring elektroniczny. W celu przygotowania powrotu właściwe organy otrzymają możliwość prowadzenia określonych czynności dochodzeniowych, obejmujących m.in. przeszukania oraz zabezpieczanie przedmiotów i urządzeń elektronicznych.
Działania te będą wymagały odpowiednich zezwoleń i mają podlegać kontroli zgodnie z prawem krajowym i unijnym. Jednym z elementów reformy jest możliwość kierowania migrantów objętych decyzją o powrocie do specjalnych centrów znajdujących się w państwach trzecich. Rozwiązanie to nie będzie dotyczyć małoletnich bez opieki. Umowy w tej sprawie będą mogły być zawierane wyłącznie z krajami przestrzegającymi prawa człowieka oraz zasady zakazu wydalania do państwa, gdzie danej osobie groziłoby niebezpieczeństwo.
„Europa stanęła na wysokości zadania”
Sprawozdawca projektu, holenderski eurodeputowany Malik Azmani z grupy Odnowić Europę, ocenił, że przyjęte przepisy uzupełniają unijny system migracyjny o brakujący dotąd element skutecznych procedur powrotowych.
Dzisiaj Europa stanęła na wysokości zadania. Ludzie słusznie oczekują, że osoby bez prawa do pobytu będą wracać do swoich krajów pochodzenia. Dlatego mam jeden jasny priorytet: skuteczne, realistyczne działania w zakresie powrotów. I po prawie 20 latach zastoju Europa w końcu nimi dysponuje. Powroty to ostatni element europejskiego systemu migracyjnego i jestem niezwykle dumny, że został on wdrożony
— poinformował, cytowany w komunikacie PE.
„Koniec z uciekaniem przed deportacją”
Głos we wpisie na platformie X zabrała również eurodeputowana PiS Jadwiga Wiśniewska.
Wielki sukces prawicy i zdrowego rozsądku w Parlamencie Europejskim! Wbrew sprzeciwie lewicy, przegłosowaliśmy właśnie rozporządzenie rozpoczynające DEPORTACJE nielegalnych migrantów z Europy. Co to oznacza w praktyce? Utworzenie ośrodków deportacyjnych poza granicami UE. Służby zyskują skuteczniejsze narzędzia do wykonywania decyzji deportacyjnych. Migranci stwarzających zagrożenie dla porządku publicznego otrzymają dożywotni zakaz wjazdu do Europy. Wprowadzenie mechanizmu wzajemnego uznawania decyzji o powrocie między państwami członkowskimi - koniec z uciekaniem przed deportacją do innego kraju. Po latach fatalnej polityki otwartych drzwi, czas powiedzieć stop nielegalnej migracji do Europy i rozpocząć deportacje
— zaznaczyła.
Aby regulacje weszły w życie, muszą jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę UE i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Część przepisów zacznie obowiązywać bezpośrednio po wejściu aktu w życie, natomiast pozostałe będą stosowane po upływie 12 miesięcy.
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PAP/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762876-pe-za-zaostrzeniem-procedur-deportacyjnych-sukces-prawicy
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