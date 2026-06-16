Pakt migracyjny Donalda Tuska już działa, także w Polsce i z dala od kamer. O jego realizację dbają potężni zagraniczni sponsorzy, którzy forsują i finansują politykę otwartej migracji także w Polsce. George Soros, Bill Gates, Fundacja Rockefellera oraz fundacja feministyczna finansująca organizacje między innymi Black Justice Poland. To fundacje działające w Polsce, które mają tylko jedno zadanie. Pomóc nielegalnym imigrantom osiedlić się w Polsce. Black Justice Poland kieruje się radykalną filozofią czarnego feminizmu oraz propaguje LGBT.
Finansowana m.in. przez Sorosa, Gatesa, fundację Rockefelera, a także Fundację Feministyczną organizacja Black Justice Poland pomaga nielegalnym imigrantom osiedlić się w Polsce. Zwłaszcza udziela wsparcia osobom LGBT i podkreśla, że czarne kobiety i osoby LGBTQ plus są dla nich priorytetem.
BJP to inicjatywa prowadzona przez osoby czarne, działająca na rzecz wspierania i wzmacniania osób oraz społeczności czarnych, afrykańskich i pochodzenia afrykańskiego w Polsce. (…)
Wspieramy dostęp do podstawowych potrzeb, takich jak mieszkanie, opieka zdrowotna i pomoc prawna. Udzielanie bezpośredniego wsparcia było tym, co początkowo robiliśmy wspólnie jako koalicja i kontynuujemy jako fundacja
— czytamy na stronie Black Justice Poland.
Wspieramy i wzmacniamy pozycję wszystkich osób czarnych, afrykańskich i pochodzenia afrykańskiego mieszkających w Polsce – niezależnie od momentu przyjazdu, statusu prawnego, kraju pochodzenia, kultury, religii czy tożsamości płciowej
— czytamy dalej.
Migranckie LGBT
Black Justice Poland, które jest „częścią sieci partnerskiej działającej w całej Polsce” ma jasną wizję swojej ideologii: propagowanie LGBT i czarnego feminizmu.
Czarne kobiety i osoby LGBTQ+ stoją w centrum naszej działalności. Nasze podejście do sprawiedliwości społecznej dla osób czarnych zakorzenione jest w radykalnej filozofii czarnego feminizmu i czerpie inspirację z podejścia intersekcjonalnego, które szuka wspólnych celów i wartości z ruchami feministycznymi, queerowymi oraz innymi działającymi na rzecz sprawiedliwości społecznej
— znajdujemy na ich stronach w zakładce „Nasza Wizja”.
Fundacja nie tylko pomaga nielegalnym migrantom otrzymać mieszkanie, ale ułatwia dostęp do opieki zdrowotnej oraz pomocy prawnej. Warunek jest tylko jeden. Imigrant musi być pochodzenia afrykańskiego lub być czarnoskóry. Podejrzaną fundację wspierają hojnie forsujący proimigrancką politykę miliarderzy z Zachodu.
koal/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762751-dzieki-tej-fundacji-afrykanczycy-szybciej-osiedlaja-sie-w-polsce
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