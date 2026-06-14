„PiS idzie po klasę średnią” – ostrzegła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz apelując do obozu Koalicji 13 Grudnia o podjęcie skutecznych działań. Liderka Polski 2050 pisze o tym, że „strona demokratyczna” powinna wreszcie być „mądrą przed szkodą”.
Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w Kaliszu trzy z dwudziestu jeden punktów programu obietnic dla Polski.
Są to: wyjście z ETS, zwolnienie emerytów z podatku i składek emerytalno-rentowych do 2,5 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tys. zł rocznie, zaś w przypadku rozliczania małżonków - 360 tys. zł.
Reakcja Pełczyńskiej-Nałęcz
Do propozycji PiS odniosła się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowiedzialna za resort funduszy i polityki regionalnej.
Szefowa Polski 2050 wszczęła alarm dla swojego obozu politycznego, by podjął skuteczne działania w celu przeciwstawieniu się aktywności PiS.
PiS idzie po klasę średnią. Albo to my podwyższymy drugi próg podatkowy, albo zrobią to oni. To jest 500 plus tych wyborów. W 2015 też mówili, że się nie da. Chociaż raz niech „strona demokratyczna” będzie mądra przed szkodą
— napisała.
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762654-pis-trafil-w-punkt-pelczynska-nalecz-alarmuje-koalicje
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