Propozycje PiS trafiły w punkt! Pełczyńska-Nałęcz już alarmuje koalicję

  • Polityka
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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: Fratria
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: Fratria

„PiS idzie po klasę średnią” – ostrzegła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz apelując do obozu Koalicji 13 Grudnia o podjęcie skutecznych działań. Liderka Polski 2050 pisze o tym, że „strona demokratyczna” powinna wreszcie być „mądrą przed szkodą”.

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w Kaliszu trzy z dwudziestu jeden punktów programu obietnic dla Polski.

Są to: wyjście z ETS, zwolnienie emerytów z podatku i składek emerytalno-rentowych do 2,5 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tys. zł rocznie, zaś w przypadku rozliczania małżonków - 360 tys. zł.

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Reakcja Pełczyńskiej-Nałęcz

Do propozycji PiS odniosła się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowiedzialna za resort funduszy i polityki regionalnej.

Szefowa Polski 2050 wszczęła alarm dla swojego obozu politycznego, by podjął skuteczne działania w celu przeciwstawieniu się aktywności PiS.

PiS idzie po klasę średnią. Albo to my podwyższymy drugi próg podatkowy, albo zrobią to oni. To jest 500 plus tych wyborów. W 2015 też mówili, że się nie da. Chociaż raz niech „strona demokratyczna” będzie mądra przed szkodą

— napisała.

X/mly

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