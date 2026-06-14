PiS zaprezentował w Kaliszu trzy z dwudziestu jeden punktów programu obietnic dla Polski. Zakłada on: wyjście z ETS, zwolnienie emerytów z podatku i składek emerytalno-rentowych do 2,5 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tys. zł rocznie, zaś w przypadku rozliczania małżonków - 360 tys. zł.
W Kaliszu odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, podczas której zaprezentowano trzy z 21 punktów programu, nazywając go „Planem Czarnka”.
To jest pierwsze spotkanie z cyklu, podczas którego będziemy prezentować kolejne propozycje i kolejne obietnice dla Polski
— powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Zastrzegł, że spotkanie w Kaliszu nie jest jeszcze kampanią wyborczą, ale - jak określił - „podjęciem wielkiego wysiłku, aby wygrać wybory, aby powstał dobry rząd, prawdziwy polski rząd”.
Przygotowywaliśmy kompleksowe rozwiązania dla Polaków, będące ambitną wizją rozwoju w najbliższej przyszłości; i ją zrealizujemy
— powiedział Przemysła Czarnek.
Zapowiedział, że 21 punktów dla Polaków będzie zrealizowane w ciągu pierwszych stu dni po objęciu rządów, jeśli PiS wygra wybory parlamentarne w 2027 r.
Jako pierwszy punkt propozycji dla Polski Czarnek wymienił „wyście Polski z ETS (Europejskiego Systemu Handlu Emisjami)”, który nazwał „absurdem” i „największym oszustwem, jakiemu zostali poddani Polacy”. Mówił, że Polska ma najdroższy prąd w Europie i nasze przedsiębiorstwa energochłonne nie mogą konkurować z tymi z Chin czy Stanach Zjednoczonych, gdzie prąd jest od trzech do sześciu razy tańszy niż w naszym kraju.
Polityk PiS zastrzegł, że nie oznacza to braku troski jego ugrupowania o środowisko.
Chcemy czystych lasów (…) Będziemy je mieli, tylko nie dzięki absurdalnym zakazom unijnym, ale dzięki nowoczesnym technologiom i rozwojowi polityki środowiskowej
— zapowiedział Czarnek.
Dywersyfikacja źródeł energii
Zaznaczył, że Polska potrzebuje dywersyfikacji, a więc obok węgla, którym dysponuje „może bazować na atomie, tylko musimy w niego inwestować, a nie oddalać proces inwestycyjny jak tu niedaleko w Koninie Pątnowie”.
Chcemy bazować na odnawialnych źródłach energii, które będą stabilne, niezależne od pogody
— powiedział.
Poinformował, że PiS ma już w tej kwestii gotowy projekt ustawy. Zadeklarował, że „będzie to pierwsza decyzja nowej Rady Ministrów”.
Jako drugi pomysł wskazał tzw. „srebrną pracę”, czyli zwolnienie wynagrodzenia emerytów do poziomu 2500 zł netto z podatku PIT oraz składek emerytalnych i rentowych. Ocenił, że „zachęci to pracodawców do zatrudniania emerytów, dzięki czemu nie będziemy musieli bazować na migracji zarobkowej, która jest coraz bardziej niebezpieczna”.
Jako trzecią obietnicę „Programu Czarnka” wskazał podniesienie drugiego progu podatkowego z poziomu 120 tys. do 180 tys. zł rocznie zaś przy wspólnym rozliczeniu małżonków - żony i męża od 360 tys. zł rocznie. - To rozwiązanie weszłoby w życie z 1 stycznia 2028 roku - zadeklarował Czarnek.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762649-znamy-pierwsze-punkty-planu-czarnka-sprawdz
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