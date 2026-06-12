Kiedy koalicja 13 grudnia zalicza jedną kompromitację za drugą, to nie widzi problemu w tym, żeby prosić o pomoc prezydenta Karola Nawrockiego. „Bardzo bym prosił pana prezydenta, aby się upomniał o to, aby Zbigniew Ziobro został pozbawiony ochrony USA tak, aby mógł stanąć w Polsce przed obliczem prokuratora i sędziego” - powiedział Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, na antenie radiowej Trójki. Na ten kuriozalny apel odpowiedział szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz.
W Programie Trzecim Polskiego Radia w likwidacji Sikorski odniósł się do zbliżającej się wizyty Karola Nawrockiego w USA. Prezydent w niedzielę 14 czerwca weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w dzień 80. urodzin amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Nawrocki w USA spotka się również z Polonią.
Sikorski apeluje ws. Ziobry
Wicepremier Sikorski ocenił, że „nawet przy prywatnych uroczystościach można ugrać coś dla kraju”. Dodał, że prezydent ma wsparcie całego rządu w zabieganiu o realizację obietnicy prezydenta Trumpa co do zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce, mimo zmniejszania obecności amerykańskiej w całej Europie. Chodzi o zapowiedź Trumpa, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski „kolejne 5 tysięcy żołnierzy”. Sikorski ocenił, że „większym problemem dla prezydenta” jest kwestia b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który przebywa w Stanach Zjednoczonych po przeniesieniu się tam z Węgier.
Siłowo przejęta przez rząd Tuska prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował „zorganizowaną grupą przestępczą” oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według neoprokuratury, Ziobro opuścił Europę 9 maja, posługując się wizą „członka zagranicznych mediów”. Były minister walczący z chorobą nowotworową wielokrotnie podkreślał, że zdecydował się skorzystać z azylu, ponieważ w Polsce nie może liczyć na sprawiedliwe śledztwo i proces.
Mamy kwestię osoby, która jest poszukiwana listem gończym w Polsce, która wyłudziła wizę dziennikarską od Stanów Zjednoczonych. Bardzo bym prosił pana prezydenta, aby się upomniał o to, aby Zbigniew Ziobro został pozbawiony ochrony Stanów Zjednoczonych tak, aby mógł stanąć w Polsce przed obliczem prokuratora i sędziego
— powiedział szef MSZ.
Jak dodał, „rozumie, iż prezydent chciałby Ziobrę prędzej czy później ułaskawić, ale żeby mógł go ułaskawić, to najpierw musi być skazany”.
Szef dyplomacji poinformował w rozmowie w Programie Trzecim Polskiego Radia, że MSZ otrzymało odpowiedź strony amerykańskiej na swoje zapytanie dotyczące procedury wjazdu Ziobry do USA.
Odpowiedź przyszła wczoraj, dość formalna, wskazująca na procedury wynikające z umów międzynarodowych, ale ekstradycja to raz, a dawanie wizy dziennikarskiej komuś, kto nie jest dziennikarzem, bo jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej i posłem, to dwa
— stwierdził Sikorski.
Zaznaczył, że polityka wizowa każdego kraju jest jego suwerenną decyzją.
MSZ wskazuje natomiast na to, że Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed polską prokuraturą za malwersację pieniędzy publicznych
— dodał minister.
Przydacz: Nikt nie będzie pomagał w waszych opresyjnych działaniach
Szefowi dyplomacji odpowiedział na platformie X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Politycy koalicji rządzącej są tak nieudolni, że muszą już apelować do prezydenta o pomoc w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sami nie potrafią wiele, poza prześladowaniem opozycji. A teraz się okazuje, że nawet w tej sprawie apelują o pomoc
— napisał.
Nie, nikt nie będzie wam pomagał w waszych opresywnych działaniach. Zdecydują niezależne amerykańskie sądy. Nauczcie się na czym polega praworządność
— dodał Przydacz.
Z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, odnosząc się do słów wicepremiera ws. Ziobry ocenił, że „tabloidowy styl uprawiania polityki przez ministra Radosława Sikorskiego dowodzi zużycia tego prominentnego członka rządu Donalda Tuska; stąd ciągle zaczepki kierowane w stronę prezydenta”.
PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk
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