Sikorski i ponad milion na fundację syna. Gdzie są służby?

Radosław Sikorski brylował niedawno na gali Polskiej Rady Biznesu. To organizacja lobbystyczna, reprezentująca wielkie firmy działające w naszym kraju. Sponsoruje ona fundację Alexandra Sikorskiego. Czy to normalne, że biznes, który chce mieć wpływy w rządzie, przelewa grubą kasę na prywatne przedsięwzięcie syna urzędującego wicepremiera?
Gala Polskiej Rady Biznesu odbyła się 25 maja w Warszawie. Przyznano podczas niej nagrody, zwane potocznie „Biznesowymi Oscarami”. Na czerwonym dywanie brylował wicepremier Radosław Sikorski.
Sponsorzy fundacji syna wicepremiera Sikorskiego
Fundacja Polskiej Rady Biznesu jest jednym z najważniejszych sponsorów „Zrywu”, fundacji syna Radosława Sikorskiego Alexandra Sikorskiego. W 2024 roku organizacja założona przez Sikorskiego-juniora otrzymała z Fundacji PRB 510 tys. złotych, rok później już 665 tys. złotych.
Fundacja PRB nie wyklucza dalszej współpracy z synem wicepremiera.
Fundacja Zryw regularnie przekazuje nam raporty z działań aktywizujących młodych ludzi do zaangażowania w życie publiczne. Ich projekty są przez nas oceniane bardzo wysoko
— mówiła nam w kwietniu br. sekretarz Fundacji Beata Kopyt.
O czym Sikorski rozmawiał z przedstawicielami PRB?
Podczas niedawnej gali Sikorski-senior rozmawiał m.in. z Aldoną Wejchert, wdową po jednym z założycieli TVN i PRB Janie Wejchercie a także z prezesem Rady Wojciechem Kostrzewą – w przeszłości szefował on spółce ITI, zarządzającej wówczas stacją z Wiertniczej.
Czy rozmowy te dotyczyły dalszego wspierania przez PRB „Zrywu” Alexandra Sikorskiego? Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odpowiedziało na nasze pytanie w tej sprawie.
Udział Ministra Spraw Zagranicznych w Gali Polskiej Rady Biznesu miał charakter służbowy i wpisywał się w realizację zadań z zakresu dyplomacji ekonomicznej. Promocja oraz wsparcie polskiego kapitału i rodzimych przedsiębiorców stanowią jeden z kluczowych elementów polskiej polityki zagranicznej. Jednymi z nagrodzonych osób byli polscy założyciele firmy ElevenLabs, której konferencję 1.06 otworzył prezydent Karol Nawrocki
— czytamy w informacji przesłanej naszemu portalowi przez Biuro Komunikacji MSZ.
Pytania o przejrzystość i konflikt interesów
Czy Minister Radosław Sikorski nie dostrzega konfliktu interesów i złamania standardów w fakcie, że duża organizacja lobbystyczna dotuje prywatną działalność syna wicepremiera, ów wicepremier zaś uświetnia wydarzenia służące realizacji celów tejże organizacji?
Resort nie odniósł się wprost także do tego pytania. Według ludzi Sikorskiego jego udział w gali to element wspierania polskich firm, które coraz częściej działają na rynkach światowych.
Z tego samego powodu minister uczestniczył również w gali Listy 500 - rankingu 500 największych polskich firm publikowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”, promuje sukces naszej gospodarki na łamach mediów takich, jak Financial Times i Forbes, czy rozmawia o możliwościach dla polskiego biznesu podczas swoich wizyt zagranicznych
—twierdzi resort Sikorskiego.
Fakt, że organizacja biznesowa dotuje prywatną działalność syna wicepremiera musi budzić pytania o przejrzystość i ewentualny konflikt interesów. PRB, która działa w imieniu i za pieniądze swoich członków, zależy na tym, by wywierać wpływ na decyzje rządu.
Czy związek syna wicepremiera z biznesem badały służby?
Rada otwarcie deklaruje reprezentowanie interesów przedsiębiorców w procesie stanowienia prawa. PRB opiniuje projekty ustaw, wydaje stanowiska i apele do rządu (np. przeciw nadużywaniu aresztów tymczasowych wobec przedsiębiorców, za deregulacją, przeciw pewnym zmianom podatkowym), organizuje spotkania z decydentami i uczestniczy w Radzie Przedsiębiorczości. Finansowy związek z fundacją założoną przez syna wicepremiera, w której Alexander Sikorski aktywnie działa i która propaguje polityczne idee młodego Sikorskiego może zaburzać przejrzystość relacji rząd-przedsiębiorcy.
Czy polskie służby badały związek lobbystów wielkiego biznesu z synem wicepremiera pod kątem ewentualnego konfliktu interesów? Centralne Biuro Antykorupcyjne nie odpowiedziało na zadane przez nas pytania w tej sprawie.
W „Zrywie” współpracownicy ministra i pracownicy administracji rządowej
Fundacja „Zryw” została założona przez Alexandra w grudniu 2023 roku. Oficjalnie zajmuje się dialogiem, tworzeniem świadomości obywatelskiej i edukacją. Nieoficjalnie – buduje zaplecze polityczne Radosława Sikorskiego wśród młodych.
Wśród działaczy fundacji Sikorskiego-juniora znajdujemy zaufanych ludzi wicepremiera i pracowników administracji rządowej. Szefem Rady Programowej Fundacji jest Przemysław Macholak, m.in. akredytowany asystent europosła Platformy Borysa Budki. Agnieszka Homańska na co dzień jest szefową gabinetu politycznego Radosława Sikorskiego. Inny członek Rady, Paweł Mastalerz, doradza ministrowi.
Wiceprezes Alicja Kępka pracuje w kancelarii premiera, zajmuje się migracją. Józef Bartosz jest ekspertem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wcześniej pracował w KPRM.
„Zryw” jest wspierany także zza granicy - wśród jego partnerów są m.in. szkoląca liderów politycznych Apolitical Foundation czy Tech To The Rescue – finansowana m.in. przez big techy inicjatywa łącząca firmy z branży technologicznej z organizacjami pozarządowymi.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762457-sikorski-i-ponad-milion-na-fundacje-syna-gdzie-sa-sluzby
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