Do budującej zaplecze polityczne Radosława Sikorskiego, prowadzonej przez jego syna fundacji „Zryw” trafiło ponad milion złotych z Fundacji Polskiej Rady Biznesu. Pojawia się pytanie o przejrzystość operacji. Skupione w organizacji przedsiębiorstwa zabiegają bowiem o dobre relacje z rządem.
Jak ustaliliśmy, „Zryw” otrzymał z Fundacji Polskiej Rady Biznesu już 1 175 tysięcy złotych - w 2024 r. 510 tys. zł, rok później 665 tys. zł. Współpraca trwa.
Fundacja Zryw regularnie przekazuje nam raporty z działań aktywizujących młodych ludzi do zaangażowania w życie publiczne. Ich projekty są przez nas oceniane bardzo wysoko
— informuje sekretarz Fundacji PRB Beata Kopyt.
Polska Rada Biznesu to organizacja zrzeszająca właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce. Członkowie PRB reprezentują większość sektorów gospodarki
— czytamy na stronie PRB. Pracami kieruje Wojciech Kostrzewa, były szef holdingu ITI, wtedy właściciela TVN.
Fundacja PRB wspierała milionami akcje „profrekwencyjne” przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Dawała też pieniądze na Campus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego.
Fundacja „Zryw” została założona przez Alexandra Sikorskiego (starszego syna Radosława Sikorskiego i Anne Applebaum) w grudniu 2023 roku. Oficjalnie zajmuje się dialogiem, budowaniem świadomości obywatelskiej i edukacją. Nieoficjalnie – buduje zaplecze polityczne Radosława Sikorskiego wśród młodych. Na imprezach organizowanych przez „Zryw” pojawiają się członkowie rządu.
Wśród działaczy fundacji Sikorskiego-juniora znajdujemy zaufanych ludzi Radosława Sikorskiego i pracowników administracji rządowej. Szefem Rady Programowej Fundacji jest Przemysław Macholak, m.in. akredytowany asystent europosła Platformy Borysa Budki. Agnieszka Homańska na co dzień jest szefową gabinetu politycznego Radosława Sikorskiego. Inny członek Rady, Paweł Mastalerz, doradza ministrowi. Wiceprezes Alicja Kępka pracuje kancelarii premiera, zajmuje się migracją. Józef Bartosz jest ekspertem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wcześniej pracował w KPRM.
„Zryw” jest wspierany także zza granicy - wśród prezentowanych na stronie fundacji partnerów są m.in. szkoląca liderów politycznych Apolitical Foundation czy Tech To The Rescue – finansowana m.in. przez big techy inicjatywa łącząca firmy z branży technologicznej z organizacjami pozarządowymi.
Czy sytuacja w której fundacja prowadzona przez syna wicepremiera, skupiająca m.in. pracowników administracji rządowej dostaje na swoją działalność grube pieniądze od organizacji lobbystycznej, reprezentującej interesy biznesu jest czysta? Czy nie możemy mówić tu o co najmniej podejrzeniu konfliktu interesów? Czy w państwie demokratycznym tego typu relacje świata biznesu i polityki są dopuszczalne?
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odpowiedziało na pytania zadane w tej sprawie. „Zryw” ograniczył się do pełnego ogólników oświadczenia, nie wyjaśniającego żadnych w kwestii, o którą pytaliśmy.
Reportaż przedstawiający ten i inne przedsięwzięcia rodziny Sikorskich zaprezentuje telewizja wPolsce24. „Sukcesja według Sikorskich” już we wtorek o godz. 20.10.
kk/wPolsce24.tv
