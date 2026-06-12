Ukraina zlekceważy polskie stanowisko? Zełenski ma nie zmienić zdania ws. UPA

  • Polityka
  • opublikowano:
Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA
Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA

Jednostka wojskowa utrzyma imię „bohaterów UPA”? Takie wieści miały nadejść z otoczenia szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryła Budanowa.

Nie milkną echa skandalu, którego sprawcą jest Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek wojskowych imię „bohaterów UPA”. Sprawa wywołała żywiołową dyskusję w Polsce, gdyż jest to kolejny raz, gdy Kijów okazuje nam kompletny brak szacunku, mimo bezprecedensowej pomocy, jaką Ukraina otrzymała od Polski.

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Skandal jest wielowątkowy i dyskutowany na wielu poziomach i przez różne środowiska. Jak podawały polskie media, miało dojść do wypracowania kompromisu podczas ostatniej wizyty szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryła Budanowa. Ukraiński polityk spotkał się w Warszawie z polskimi przedstawicielami.

Jak podaje Euromaidan Press, źródło z otoczenia szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryła Budanowa poinformowało, że Kijów nie zamierza uginać się pod presją Polski i nie zmieni nazwy jednostki wojskowej, której nadano imię „bohaterów UPA”. Tym samym doniesienia polskich mediów o rzekomym kompromisie wydają się błędne.

xyz/Euromaidan Press

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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