Jednostka wojskowa utrzyma imię „bohaterów UPA”? Takie wieści miały nadejść z otoczenia szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryła Budanowa.
Nie milkną echa skandalu, którego sprawcą jest Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek wojskowych imię „bohaterów UPA”. Sprawa wywołała żywiołową dyskusję w Polsce, gdyż jest to kolejny raz, gdy Kijów okazuje nam kompletny brak szacunku, mimo bezprecedensowej pomocy, jaką Ukraina otrzymała od Polski.
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Skandal jest wielowątkowy i dyskutowany na wielu poziomach i przez różne środowiska. Jak podawały polskie media, miało dojść do wypracowania kompromisu podczas ostatniej wizyty szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryła Budanowa. Ukraiński polityk spotkał się w Warszawie z polskimi przedstawicielami.
Jak podaje Euromaidan Press, źródło z otoczenia szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryła Budanowa poinformowało, że Kijów nie zamierza uginać się pod presją Polski i nie zmieni nazwy jednostki wojskowej, której nadano imię „bohaterów UPA”. Tym samym doniesienia polskich mediów o rzekomym kompromisie wydają się błędne.
xyz/Euromaidan Press
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762437-zelenski-ma-nie-zmienic-zdania-ws-upa
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