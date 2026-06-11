Szokujące relacje pracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka! "Upokarzanie i myśli samobójcze"

  • Polityka
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Monika Horna-Cieślak / autor: Fratria
Monika Horna-Cieślak / autor: Fratria

Pozew o mobbing, postępowania przed sądami pracy oraz relacje byłych i obecnych pracowników o przeciążeniu psychicznym, stresie i problemach zdrowotnych – to jak wynika z artykułu zamieszczonego w TVN24+ „dorobek” menadżerski szefowej Biura Rzecznika Praw Dziecka. Według autorów publikacji z dziennikarzami rozmawiało blisko 20 osób związanych z instytucją kierowaną przez Monikę Hornę-Cieślak.

Pozew byłego pracownika uruchomił lawinę relacji

Punktem wyjścia dla śledztwa dziennikarskiego był pozew złożony przez Łukasza Korzeniowskiego, byłego pracownika BRPD. Młody prawnik, którego do pracy w biurze, miała zrekrutować Horna-Cieślak, domaga się zadośćuczynienia i przeprosin, twierdząc, że padł ofiarą mobbingu.

Po ujawnieniu informacji o pozwie kolejne osoby miały zdecydować się opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Jak podaje TVN24+, wśród rozmówców znaleźli się m.in. prawnicy, psychologowie, nauczyciele, pracownicy placówek opiekuńczych oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze.

Według relacji cytowanych przez stację wielu z nich mówiło o chronicznym zmęczeniu, problemach zdrowotnych, pracy po godzinach oraz negatywnym wpływie obowiązków zawodowych na życie prywatne.

Gdy rozmawiamy z pracownikami, trzęsą im się ręce, łamie głos, pojawiają się łzy. Ich zarzuty są poważne. Na dowód pokazują swoje zwolnienia lekarskie, ankiety ewaluacyjne oraz korespondencję - urzędową i prywatną

— czytamy w artykule TVN24+.

„Po prostu się boję”

Wszystkie osoby rozmawiające z TVN24+ miały zastrzec anonimowość. Jak podaje redakcja, część byłych pracowników obawia się konsekwencji ujawnienia swojej tożsamości.

W artykule przytoczono m.in. takie wypowiedzi:

„Obawiam się, że jest mściwa”;

„Po tej pracy nie mam siły na sąd, wciąż leczę się psychiatrycznie”;

„Obawiam się, że mnie ośmieszy na rozprawie. Wykaże, że byłam złym pracownikiem”;

„Po prostu się boję”.

Rozmówcy mieli również opisywać poczucie ciągłej kontroli, presję wynikającą z liczby obowiązków oraz konieczność pracy po godzinach i w święta bez dodatkowego wynagrodzenia, a także pozostawania w ciągłej gotowości do pracy.

Łukasz Korzeniowski: „Nie było mi łatwo opowiedzieć”

Sam Łukasz Korzeniowski przekonuje, że zdecydował się na publiczne opisanie swojej historii, ponieważ problem – jego zdaniem – dotyczy większej liczby osób.

Nie było mi łatwo opowiedzieć, bo o złym traktowaniu w pracy, które nas spotyka, nigdy nie jest. Uznałem jednak, że trzeba. Bo to nie dotyczy tylko mnie. Ale wielu pracowników

— napisał młody prawnik na platformie X.

Były pracownik twierdzi, że w czasie zatrudnienia doświadczał przeciążenia obowiązkami i problemów zdrowotnych związanych ze stresem. Do pozwu miał dołączyć obszerną dokumentację, w tym korespondencję służbową oraz dokumentację medyczną.

W rozmowie z TVN24+ mówi również o atmosferze strachu oraz poczuciu stałej obserwacji w miejscu pracy.

Odpowiedź Horny-Cieślak na zarzuty

Jak podaje TVN24+, Monika Horna-Cieślak odrzuca zarzuty dotyczące niewłaściwego zarządzania instytucją. W odpowiedzi przekazanej redakcji wskazała, że działalność na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji wymaga szczególnego zaangażowania.

Praca na rzecz dzieci w trudnej sytuacji to nie jest praca dla każdego

— stwierdziła Horna-Cieśla.

Kto wybrał Hornę-Cieślak?

O szefowej BRPD było ostatnio głośno po tym, jak uznała, że nagradzanie dzieci za dobre świadectwo, choćby lodami, to działanie społecznie wykluczające.

Monika Horna-Cieślak była jedyną kandydatką na urząd RPD jesienią 2023 r. Została zgłoszona przez KO, Lewicę, PSL-TD oraz Polskę 2050 - TD. Zastąpiła na tym stanowisku Mikołaja Pawlaka.

Sejm wybrał ją na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka już na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji tj. 28 listopada 2023 r. Za jej kandydaturą w całości zagłosowali posłowie koalicji 13 grudnia, a zdecydowanie przeciwni byli posłowie PiS i Konfederacji. Po miesiącu złożyła ślubowanie - 20 grudnia 2023 r.

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W sieci wrze

Publikacja TVN24+ odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych.

MASAKRA. Rzeczniczka Praw Dziecka (ta od afery z lodami za czerwony pasek) powinna dbać o dobro polskich dzieci, a nie umie zadbać nawet o dobro swoich pracowników. Jej podwładni zgłaszają myśli samobójcze, wyczerpanie, załamania nerwowe z powodu atmosfery panującej w biurze RPD. Ludzie odchodzą z pracy, idą na zwolnienia lekarskie albo płaczą po kątach w biurze z powodu koszmarnej atmosfery. Część pracowników poszła do sądu z pozwami o mobbing

— napisał na X dziennikarz wp.pl Szymon Jadczak.

Jeśli Monikę Hornie-Cieslak naprawdę zależy na dzieciach, to po tym tekście poda się do dymisji. Nikt już jej nie zaufa, nikt rozsądny nie będzie chciał u niej pracować. A bez tego jej praca nie ma sensu. No chyba, że nie chodzi o dzieci, tylko o jej ego…

— dodał w innym wpisie.

Adam Czarnecki, inicjator Stoimy za CPK przypomniał obawy pracowników, cytowane w artykule TVN24+:

Mówiąc o tych obawach - wprost wskazują na rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak:

— Obawiam się, że jest mściwa.

— Po tej pracy nie mam siły na sąd, wciąż leczę się psychiatrycznie.

— Obawiam się, że mnie ośmieszy na rozprawie. Wykaże, że byłam złym pracownikiem.

— Po prostu się boję.

Z kolei działacz studencki Oskar Szafarowicz, miał radę dla Horny-Cieślak.

Może p. Monika Horna-Cieślak zajęłaby się problemami w zarządzanym przez nią Biurze Praw Dziecka, zamiast odbierać zdolnym dzieciom lody? Kulisy pracy w BPD: pozew o mobbing, pozwy przed sądami pracy, ponad 20 pracowników, deklarujących przeciążenie fizyczne i psychiczne, nocne telefony do pracowników, słowne upokarzanie, a nawet myśli samobójcze! Totalna patologia w instytucji, którą kieruje osoba nominowana przez ekipę Tuska

— podkreślił.

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SC/TVN24+/X

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Zespół wPolityce.pl

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