Kim jest i jakie ma poglądy Monika Horna-Cieślak, która od 3 lat jest Rzecznikiem Praw Dziecka. Zrobiło się o niej głośno po tym, jak uznała, że nagradzanie dzieci za dobre świadectwo, choćby lodami, to działanie społecznie wykluczające. Portal wPolityce.pl przypomina, jak wyglądała jej kariera zawodowa oraz czyimi głosami została wybrana na ten urząd.
W Pszczynie doszło do kuriozalnej sytuacji. „Lodziarnia Pod Dębem”, która przez 25 lat na zakończenie roku nagradzała uczniów ze świadectwem z biało-czerwonym paskiem darmową porcją lodów, została skrytykowana przez Rzecznik Praw Dziecka Monikę Horna-Cieślak. W jej ocenie taka akcja… może naruszać prawa dziecka i prowadzić do wykluczania. Horna-Cieślak próbowała się później ze swej kuriozalnej oceny tłumaczyć, ale na niewiele się to zdało. Skrytykowała ja nawet minister Barbara Nowacka. Kim jest i jakie ma poglądy Monika Horna-Cieślak, będąca dziś Rzecznikiem Praw Dziecka.
Życiorys
Monika Horna-Cieślak w 2013 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2014–2016 odbyła aplikację adwokacką a w 2017 została wpisana na listę adwokatów. Z kolei w 2022 ukończyła studia podyplomowe dotyczące profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży na Akademii Ignatianum w Krakowie.
Pełniła m.in. funkcje:
— członka Komisji Praw Człowieka przy Naczelna Rada Adwokacka,
— przewodniczącej Sekcji Praw Dziecka
— członka Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
Rzecznik Praw Dziecka
Monika Horna-Cieślak była jedyną kandydatką na urząd RPD jesienią 2023 r. Została zgłoszona przez KO, Lewicę, PSL-TD oraz Polskę 2050 - TD. Zastąpiła na tym stanowisku Mikołaja Pawlaka.
Sejm wybrał ją na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka już na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji tj. 28 listopada 2023 r. Za jej kandydaturą w całości zagłosowali posłowie koalicji 13 grudnia, a zdecydowanie przeciwni byli posłowie PiS i Konfederacji. Po miesiącu złożyła ślubowanie - 20 grudnia 2023 r.
„Każde dziecko jest największą wartością”
Horna-Cieślak jest adwokatem, aktywistką i działaczką społeczną. Od 19. roku życia zajmuje się ochroną praw dzieci. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej.
Horna-Cieślak jest współautorką wielu aktów prawnych dotyczących praw dzieci, w szczególności ustawy o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy.
To także autorka ustawy zwiększającej dostęp do psychologa osobom młodym bez zgody opiekuna prawnego.
Ubiegając się o urząd RPD Horny-Cieślak deklarowała 2023 r., że chce być realnym przedstawicielem głosu młodych. Stwierdziła, że „każde dziecko jest ważne, każde dziecko jest wartością, każde dziecko jest piękne, każde dziecko ma w sobie potencjał”.
Zaznaczyła, że chciałaby, by urząd RPD „nie poniżał, nie segregował, nie mówił, że jakieś dzieci są lepsze, jakieś dzieci są gorsze”, bo - jak mówiła - „każde dziecko jest największą wartością”.
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Poglądy Horny-Cieślak?
W listopadzie 2023 r. Horny-Cieślak odpowiadając na pytania posłów w czasie posiedzenia sejmowych komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz sprawiedliwości i praw człowieka, które opiniowały jej kandydaturę zrównała „tęczowe piątki” ze „świętem zmarłych, które organizują dzieci katolickie”. Opowiada się także za edukacją seksualna w szkołach
Jeżeli chodzi o tęczowe piątki, to będę wspierać tak samo tęczowe piątki jak święto wszystkich zmarłych, czy które organizują dzieci yyy katolickie
— oświadczyła przed trzema laty.
Obecna RPD tworzyła także kampanie społeczne świadczyła indywidualne konsultacje i wsparcie dla klientów Centrum Pomocy Dzieciom w ramach współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. To fundacja, która aktywnie wspiera propagowanie LGBT+ wśród młodych ludzi w Polsce. To m.in. akcje „Kampania LGBT+ja”.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761874-zabiera-lody-wspiera-teczowe-piatki-kim-jest-horna-cieslak
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