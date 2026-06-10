Sejm odrzucił wniosek PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzucała mu m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa, czy pozakonstytucyjną i pozaustawową zmianę małżeństwa.
Za wyrażeniem wotum zagłosowało 202 posłów, w tym wszyscy głosujący posłowie PiS i Konfederacji, a także wszyscy głosujący członkowie kół Demokracji, Razem, Konfederacji Korony Polskiej i czterej posłowie niezrzeszeni.
Przeciw wotum nieufności było 232 posłów koalicji - 150 z KO, 30 z PSL-TD, 21 z Lewicy, 13 z Polski2050, 15 z Centrum i trzech posłów niezrzeszonych.
Zgodnie z art. 159 konstytucji prezydent odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.
„Zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski”
Wcześniej głosowanie w Sejmie poprzedziła burzliwa debata. Poseł PiS Andrzej Śliwka, uzasadniając wniosek, ocenił, że działania szefa MSWiA w rządzie można określić jednym słowem – chaos.
Minister Kierwiński jest człowiekiem-chaosem: chaos w zarządzaniu, chaos w służbach i co najbardziej bulwersujące – chaos w wydawaniu publicznych pieniędzy
— mówił Śliwka.
Według posła PiS, obecność Kierwińskiego na stanowisku szefa MSWiA „stała się symbolem degradacji instytucji, które powinny być oazą profesjonalizmu, a nie areną dla partyjnych rozgrywek i niekontrolowanych kryzysów”.
Śliwka wśród zarzutów kierowanych wobec szefa MSWiA wymienił m.in. wyjazd z kraju sabotażystów, którzy wysadzili tory kolejowe, prowadzenie w komendach wojewódzkich szkoleń z zakresu LGBT, niewystarczające działania służb w związku z serią fałszywych alarmów, czy niezgodnie - jak mówił - z polską konstytucją wprowadzenie „tylnymi drzwiami” rewolucji światopoglądowej i małżeństw jednopłciowych.
Te zachowania nie psują wizerunku Marcina Kierwińskiego (…), to co pan robi, to jest policzek dla Rzeczypospolitej. I tego panu wybaczyć nie można
— powiedział i dodał, że zarówno Kierwiński, jak i minister Tomasz Siemoniak wygenerowali kryzys na zachodniej granicy.
Coś, co wydawało się niemożliwe, wam się udało. Nasza zachodnia granica oddzielająca, chciałoby się powiedzieć, dwa cywilizowane państwa, państwa europejskie, stała się miejscem przerzutu nielegalnych migrantów
— mówił.
W ocenie posła Śliwki „każdy dzień, każda godzina, każda minuta” Kierwińskiego na stanowisku szefa MSWiA „to zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski”.
Jeżeli pan ma odrobinę honoru, odrobinę męstwa, (…) powinien się pan podać do dymisji
— powiedział poseł.
„Nie zdał egzaminu”
Michał Woś (PiS) podkreślił, że minister spraw wewnętrznych odpowiada za rzeczy fundamentalne - bezpieczeństwo, policję, granicę i zaufanie obywateli do państwa.
I właśnie dlatego rozmawiamy o odwołaniu Marcina Kierwińskiego. Nie dlatego, że popełnił jeden błąd, nie dlatego, że zdarzyła mu się jedna wpadka (…). Ale dzisiaj rozliczamy rząd, który zmienił polskie bezpieczeństwo w teatr prowokacji, chaosu i zdrady munduru
— powiedział.
Podkreślił, że państwo poznaje się po tym, jak traktuje najsłabszych obywateli, a ministra spraw wewnętrznych po tym, czy potrafi bronić tych, którzy bronią obywateli.
Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu
— stwierdził Woś.
Witold Tumanowicz (Konfederacja) zaznaczył, że minister powinien sprawiać, że obywatele czują się bezpiecznie i mają zaufanie do państwa, a także wzmacniać autorytet służb, poprawiać ich skuteczność i dawać Polakom poczucie, że państwo panuje nad sytuacją.
Tymczasem za ministra Marcina Kierwińskiego coraz częściej obserwujemy zjawisko odwrotne
— ocenił.
Zapowiedział, że klub Konfederacji poprze wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Marcina Kierwińskiego.
„Minister Kierwiński dobrze służy RP”
Podczas wystąpienia w obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk.
Nie dacie rady, bo w tej sprawie, w sprawie bezpieczeństwa Polska jest razem z Marcinem Kierwińskim - tak jak on każdego dnia na posterunku. Minister Kierwiński dobrze służy Rzeczpospolitej i dalej będzie pełnił swoją misję
— oświadczył Tusk, zwracając się do opozycji.
Szef rządu podkreślił, że wysoko ocenia kompetencje ministra, czego opozycja - jak mówił - nie jest w stanie zrozumieć.
Nie jesteście w stanie zrozumieć, czym się różni Marcin Kierwiński od was. Wielu z was, kiedy przychodzi czas odpowiedzialności, ucieka od odpowiedzialności - do europarlamentu, na Węgry, do Stanów Zjednoczonych
— wskazywał premier.
Przypomniał, że Kierwiński „wrócił bez wahania z europarlamentu” do kraju, gdy „został wezwany przez ojczyznę w potrzebie”.
To jest wzór, wzór obywatela Rzeczpospolitej. I nie tylko w tej sprawie postępował tak, że niektórym z polityków PiS czy Konfederacji takie rzeczy się głowie rzeczywiście nie mieszczą
— dodał premier.
Zaznaczył też, że od pierwszego dnia jego rząd podejmował „realne działania” w kraju, w Europie i na świecie, które „zabezpieczyły polskie granice i polskie terytorium przed nielegalną migracją”.
Szef MON: We wniosku zawarto „brednie”
Z kolei wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) ocenił, że we wniosku o wotum nieufności zawarto „brednie”, które chce sprostować.
Zastaliśmy płot na granicy polsko-białoruskiej, a nie skuteczną zaporę
— powiedział.
Jak podał, pod rządami ministra Kierwińskiego prób nielegalnego przekroczenia granicy było w 2026 r. 214 i żadna nie była skuteczna.
Marcin Kierwiński z całym zespołem, policją, strażą graniczną i wojskiem doprowadzili do pełnej skuteczności i ochrony granicy
— stwierdził Kosiniak-Kamysz.
Wskazał też, że straż graniczna przeżywa obecnie historycznie największy rozwój. Lider ludowców zapowiedział, że PSL będzie głosowało za pozostaniem Kierwińskiego w rządzie.
Arkadiusz Sikora (Lewica) przekonywał, że szef MSWiA odbudowuje szacunek do służb. Ocenił, że wniosek o wotum jest polityczny i nie ma w nim merytoryki.
kk/tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762321-wniosek-o-wotum-nieufnosci-wobec-kierwinskiego-sejm-zdecydowal
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