Spotkanie gen. Kukuły z sojusznikami! Poruszyli ważny temat

Szef Stabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła spotkał się z dowódcą Operacji Specjalnych USA adm. Frankiem Bradleyem oraz dowódcą Dowództwa Sił Operacji Specjalnych NATO gen. Richardem Angelem. „Rozmowa dotyczyła m.in. obecności amerykańskich wojsk specjalnych w Polsce” – poinformował Sztab Generalny WP.
Do spotkania doszło w Lublińcu, gdzie stacjonuje Jednostka Wojskowa Komandosów – jedna z głównych jednostek Wojsk Specjalnych w Polsce.
Jak czytamy w komunikacie SG WP, podczas rozmowy gen. Kukuły z adm. Bradleyem i gen. Angelem omówiono współpracę w obszarze wojsk specjalnych pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz w ramach NATO.
Rozmowy dotyczyły również roli Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych jako regionalnego dowództwa operacji specjalnych, a także przyszłości operacji specjalnych i znaczenia wojsk specjalnych dla bezpieczeństwa Sojuszu
— czytamy.
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Obecność amerykańskich sił
Ważnym tematem – jak przekazano - była również obecność amerykańskich sił specjalnych w Polsce.
W ubiegłym tygodniu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony USA Pete’owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Pytany we wtorek, czy padła już jakaś odpowiedź, minister odpowiedział, że „w USA trwa proces planistyczny rozmieszczenia wojsk w Europie”. Szef MON rozmawiał już z sekretarzem obrony USA w maju. Rozmowa miała związek z pojawiającymi się wówczas doniesieniami, jakoby Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski.
Minister obrony relacjonował wówczas, że Hegseth zapewnił go, iż obecnie trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
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koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762266-spotkanie-gen-kukuly-z-sojusznikami-poruszyli-wazny-temat
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