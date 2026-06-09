Spotkanie gen. Kukuły z sojusznikami! Poruszyli ważny temat

  • Polityka
  • opublikowano:
Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła na spotkaniu z amerykańskimi dowódcami. / autor: x.com/SztabGenWP
Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła na spotkaniu z amerykańskimi dowódcami. / autor: x.com/SztabGenWP

Szef Stabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła spotkał się z dowódcą Operacji Specjalnych USA adm. Frankiem Bradleyem oraz dowódcą Dowództwa Sił Operacji Specjalnych NATO gen. Richardem Angelem. „Rozmowa dotyczyła m.in. obecności amerykańskich wojsk specjalnych w Polsce” – poinformował Sztab Generalny WP.

Do spotkania doszło w Lublińcu, gdzie stacjonuje Jednostka Wojskowa Komandosów – jedna z głównych jednostek Wojsk Specjalnych w Polsce.

Jak czytamy w komunikacie SG WP, podczas rozmowy gen. Kukuły z adm. Bradleyem i gen. Angelem omówiono współpracę w obszarze wojsk specjalnych pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz w ramach NATO.

Rozmowy dotyczyły również roli Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych jako regionalnego dowództwa operacji specjalnych, a także przyszłości operacji specjalnych i znaczenia wojsk specjalnych dla bezpieczeństwa Sojuszu

— czytamy.

Czytaj także

Obecność amerykańskich sił

Ważnym tematem – jak przekazano - była również obecność amerykańskich sił specjalnych w Polsce.

W ubiegłym tygodniu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony USA Pete’owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Pytany we wtorek, czy padła już jakaś odpowiedź, minister odpowiedział, że „w USA trwa proces planistyczny rozmieszczenia wojsk w Europie”. Szef MON rozmawiał już z sekretarzem obrony USA w maju. Rozmowa miała związek z pojawiającymi się wówczas doniesieniami, jakoby Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski.

Minister obrony relacjonował wówczas, że Hegseth zapewnił go, iż obecnie trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.

Czytaj także

koal/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych