Dwa dni temu wicepremier Kosiniak-Kamysz triumfalnie ogłosił na platformie X, że „przekazał sekretarzowi obrony USA Pete Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce”. Dodał także, że „zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje-przeciwnie może być jeszcze większe”, oraz że „bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo, a także silne sojusze”, podkreślając, że chodzi o sojusz polsko- amerykański. Wpis sugeruje, że wicepremier Kosiniak-Kamysz, wręcz jako mąż opatrznościowy, dzięki swoim bardzo dobrym kontaktom z administracją amerykańską, doprowadzi nie tylko do powiększenia obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale także do zapewnienia ich stałej obecności w naszym kraju. Tyle tylko, że bez doskonałych relacji prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które ostatnio zaowocowały decyzją o skierowania do Polski dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, Kosiniak-Kamysz po przylocie do Waszyngtonu, mógłby sobie najwyżej zrobić zdjęcie na trawniku przed Białym Domem. Jakiś czas temu takim zdjęciem pochwalił się w mediach społecznościowych jego kolega z rządu, także wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który chciał w ten sposób pokazać polskiej opinii publicznej, jakie świetne kontakty ma z administracją prezydenta, Trumpa skoro pozwalają mu nagrać rolkę na trawniku przez Białym Domem.
Na ten wpis Kosiniaka-Kamysza, zareagował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Bartosz Grodecki, zwracając uwagę na portalu X, że wicepremier potrzebował niemal roku, żeby zareagować na ogłoszony 3 września 2025 roku przez prezydenta Trumpa w obecności prezydenta Nawrockiego zamiar wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Minister Grodecki napisał wprost, że „przez wiele miesięcy zamiast wspierać tę inicjatywę, część obozu rządowego, niestety próbowała ją podważać” i jak widać nawet z pozycji wicepremiera Kosiniak-Kamysz, nie był w stanie tego oporu przełamać. Przypomnijmy, że właśnie podczas wizyty prezydenta Nawrockiego w Białym Domu we wrześniu poprzedniego roku ustalono, że powstanie zespół pod przewodnictwem ówczesnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza i Pete Hegstetha, który miał opracować bilateralny plan strategiczny między Polską, a USA, obejmujący również również projekty związane z polską infrastrukturą obronną i utworzeniem w Polsce stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy.
Jak można się domyślać z wpisu ministra Grodeckiego, przedstawiciele rządu Tuska nie chcieli uczestniczyć w jego pracach, stąd blisko roczne opóźnienie w tych pracach nad stałą bazą, ale w świetle niedawnej propozycji prezydenta Trumpa o zwiększeniu obecności amerykańskich w Polsce, rząd w obawie przed negatywną reakcją opinii publicznej, zdecydował się wreszcie działać. W tej sytuacji wpis Kosiniaka-Kamysza, że zwraca się do sekretarza obrony USA Hegsetha z propozycją utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, bez nawet wzmianki, że to ustalenia sprzed prawie roku prezydentów Trumpa i Nawrockiego, jest mówiąc najłagodniej mało eleganckie. Zresztą ostatnio Kosiniak-Kamysz, być może realizując oczekiwania premiera Tuska, zaostrzył retorykę w stosunku do ośrodka prezydenckiego, posuwając się wręcz do obrażania najbliższych współpracowników prezydenta Nawrockiego.
Szczególną nerwowość wicepremiera powodują jakiekolwiek uwagi w stosunku do pożyczki SAFE, w związku z którą rząd w ostatnich dniach urządził swoiste wyścigi, który z ministrów podpisze umowy z zakładami zbrojeniowymi na więcej miliardów złotych. Odtrąbiono sukces, bo tych umów podpisano na blisko 120 mld zł w zaledwie w 3 dni, niejako sugerując, że na te zakłady zbrojeniowe spadnie deszcz pieniędzy, choć to przecież pożyczka objęta mechanizmem warunkowości, co więcej udzielana Polsce w 10 transzach, po dwie transze rocznie, a więc ostatnia trafi do Polski dopiero jesienią 2030 roku. A ta ostatnia jak i poprzednie, zostaną Polsce wypłacone, jeżeli zostaną wypełnione warunki realizowania poszczególnych kontraktów, o co nie będzie łatwo, bo wielu przedsiębiorstwom je po prostu narzucono, nie zwracając uwagi na ich protesty.
A wątpliwości dotyczących tych hurtem zawieranych umów, nie ubywa, tylko przybywa, okazuje się już, że większość podpisanych, to aneksy do już zawartych kontraktów jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a zmiana dotyczy źródła finansowania, wcześniej były to środki budżetowe, teraz mają być to środki z SAFE. A przecież środków z SAFE, dotyczy zarówno wspomniana warunkowość, jak konieczność przestrzegania sztywnych terminów realizacji zamówień, a gdy te nie zostaną dotrzymane, wysokie kary, które w zasadzie podważają rentowność tych kontraktów dla firm zbrojeniowych. Nerwowość wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w sprawie pożyczki SAFE, specjalnie nie dziwi, wszak jego zwierzchnik, premier Tusk, sprytnie obciążył go nie tylko obowiązkiem podpisania umowy pożyczki, zaciąganej przecież niezgodnie z Konstytucją RP, ale także podpisywaniem umów z zakładami zbrojeniowymi, dla których mogą się okazać przysłowiowym „kamieniem u szyi”.
Niezależnie jednak od tego jak w sprawie pożyczki SAFE Kosiniaka-Kamysza, rozgrywa Tusk, to pozycjonowanie się wicepremiera na pierwszego obrońcę Rzeczpospolitej i człowieka dzięki któremu w Polsce będzie nie tylko więcej amerykańskich, a być może także stała ich obecność, to naprawdę wręcz niewyobrażalna bezczelność. Wicepremier, który uczestniczy bez mrugnięcia we wszystkich przedsięwzięciach Tuska, w których stosowane jest prawo „ tak jak oni je rozumieją”, próbuje teraz grać jedynego sprawiedliwego, a w sprawie bezpieczeństwa Polski wręcz, męża opatrznościowego.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761909-gdyby-nie-nawrocki-kosiniak-co-najwyzej-zrobilby-sobie-zdjecie
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