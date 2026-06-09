Konfederacja przygotowała wniosek o odwołanie ze stanowiska minister kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej. Sławomir Mentzen na platformie X stwierdził, że Przemysław Czarnek był jednym członkiem PiS, który chciał się podpisać pod tym wnioskiem, ale szef klubu PiS Mariusz Błaszczak miał mu tego zabronić. „Drogi Sławku, wszyscy w klubie PiS żądają dymisji skompromitowanej minister Cienkowskiej. Kwestia skutecznego działania pozostaje do dyskusji. Ale nie na X” - ripostował Czarnek.
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska w ostatnim czasie spotyka się z lawiną krytyki społecznej m.in. z powodu forsowania projektu, zakładającego dopłaty dla
Drogi Przemku, doceniam, że jako jedyny członek PiS chciałeś podpisać się pod wnioskiem o odwołanie minister Cienkowskiej. Szkoda, że zrezygnowałeś po tym, jak zabronił Ci tego Błaszczak. Postarałbym się to zrozumieć, gdyby zabronił Ci tego sam Kaczyński. Ale Błaszczak? Poważnie?
— napisał na X Sławomir Mentzen.
Wiemy już, że jeśli zostaniesz premierem, przed podjęciem każdej decyzji, będziesz pytał o zgodę Kaczyńskiego i Błaszczaka. Kogo jeszcze? Którego wiceprezesa PiS? Annę Krupkę?
— dodał.
„Nie dziel i nie jątrz”
Mentzen doczekał się odpowiedzi ze strony Czarnka.
Drogi Sławku, wszyscy w klubie PiS żądają dymisji skompromitowanej minister Cienkowskiej. Kwestia skutecznego działania pozostaje do dyskusji. Ale nie na X. Szukaj jedności i efektywności. Nie dziel i nie jątrz. Tak prawica nie wygra. Zapraszam na spotkanie w tej sprawie
— zaznaczył Przemysław Czarnek.
Uderzenie ze strony Tumanowicz
Do uderzenia w kandydata PiS na premiera dołączył się też inny poseł Konfederacji, Witold Tumanowicz. Przy tej okazji przekazał, iż pytał Mariusza Błaszczaka o poparcie wniosku Konfederacji dotyczącego odwołania minister Cienkowskiej już dwa tygodnie temu, jednak wówczas miał nie uzyskać akceptacji dla tej inicjatywy ze strony polityka PiS.
Drogi Przemku, pytałem o podpisy posła Błaszczaka dwa tygodnie temu. Prywatnie. Po cichu. Nie było akceptacji. To teraz działamy publicznie by pokazać Waszą obłudę. Jestem nieco rozczarowany, że musisz słuchać zakazów kogoś takiego jak Mariusz Błaszczak. Jak chcesz być niezależnym premierem?
— zapytał Witold Tumanowicz.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762246-starcie-czarnka-i-mentzena-poszlo-o-cienkowska-nie-jatrz
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