Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska spotkała się z powszechna falą krytyki w Polsce po tym, jak rząd Donalda Tuska zapowiedział ustawę zakładającą państwowe dopłaty do emerytur artystów. Cienkowska coraz bardziej brnie w tłumaczeniach, dlaczego wszyscy pracujący i odprowadzający składki Polacy mieliby się składać na emerytury artystów, którzy sami mogliby zgłosić się do ubezpieczenia w ZUS, ale tego nie robią. Tym razem stwierdziła, że ten projekt to wkład resortu kultury w… zwiększenie dzietności w Polsce!
Przypomnijmy, że projekt wspierany przez Cienkowską zakłada, iż dopłaty do artystów miałyby objąć tych z nich, którzy średni dochód w trzech poprzednich latach podatkowych nie będzie przewyższał 125 proc. wynagrodzenia minimalnego w roku, w którym przyznano prawo do dopłaty. Oznacza to w praktyce sytuację kuriozalną, polegającą np. na tym, że kasjerka zarabiająca pensję minimalną i sama odprowadzająca składki na ZUS, będzie musiała ze swojej kieszeni dołożyć do emerytury artysty. Mimo to minister kultury uparcie broni swego projektu, podając coraz bardziej kuriozalne powody konieczności wprowadzenia takiego rozwiązania.
W ustawie tak naprawdę chodzi o… zwiększenie dzietności?
Żeby system ubezpieczeń ich widział, żeby oni nie wypadali na miesiąc, dwa z systemu ubezpieczeń społecznych, tylko o to chodzi, żeby mogli mieć dostęp do lekarza bezpłatny, żeby mogli mieć leki refundowane, żeby kobiety, twórczynie, artystki, żeby mogły, żeby miały taką większą swobodę decyzji o tym, czy chcą być matkami, decyzji po prostu o macierzyństwie, bo jeżeli ktoś nie pracuje na umowę o pracę, czy nie pracuje na oskładkowanej umowie zlecenie, to nie ma tego bezpieczeństwa, nie może pójść na urlop macierzyński. Bardzo często zdarza mi się, że dostajemy różne interpelacje poselskie, zapytania, jak Ministerstwo Kultury wspiera dzietność w tym państwie. No więc to jest odpowiedź na to pytanie
— tak Marta Cienkowska na antenie Radia Opole tłumaczyła zasadność dopłat do emerytur artystów.
Ciekawe, ilu z naszych Czytelników domyśliłoby się, że w sprawie dopłat do emerytur artystów tak naprawdę chodzi o zwiększenie dzietności w Polsce?
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tkwl/X/Radio Opole
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762162-kuriozum-cienkowskiej-doplaty-dla-artystow-i-dzietnosc
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