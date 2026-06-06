Hit! Mentzen zakpił z Cienkowskiej. Na co zaprosił Polaków? "Kompletnie za darmo"

  • Polityka
  • opublikowano:
Sławomir Mentzen / autor: Fratria
Sławomir Mentzen / autor: Fratria

„Taka okazja może się już nie powtórzyć!” – zapowiada Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji nawiązał do sprawy wypowiedzi minister Marty Cienkowskiej o „spacerach dendrologicznych”.

Marta Cienkowska, w czasach gdy nie pełniła roli minister kultury, miała firmę, która organizowała m.in. „spacery dendrologiczne”. Miała też otrzymać pokaźną sumę od zarządzanego przez Rafała Trzaskowskiego miasta Warszawa.

Ujawnienie informacji o takiej działalności Marty Cienkowskiej wywołało burzę w sieci. Do sprawy odniósł się Sławomir Mentzen, który organizuje… własny spacer dendrologiczny.

Zapraszam na darmowy spacer dendrologiczny po warszawskich Łazienkach! Podczas spaceru leśnik poopowiada nam, jakie gatunki drzew można spotkać w tym słynnym parku. Spróbujemy też odróżnić sosnę od dębu, a ponadto dowiemy się wielu cennych ciekawostek takich jak to, że wiosną drzewa wypuszczają liście, a jesienią je zrzucają

— napisał Mentzen w mediach społecznościowych.

Szlachetne gatunki drzew

Zachęcając do udziału w swoim spacerze Mentzen zapewnia, że będzie można zobaczyć… ciekawsze drzewa niż na spacerach Cienkowskiej.

Rynkowa wartość takiego spaceru to 1,7 mln zł! A my go organizujemy kompletnie za darmo. Tam trzeba być. Taka okazja może się już nie powtórzyć! Spacer będzie nie tylko darmowy, ale też ekskluzywny. W Łazienkach rosną szlachetne gatunki drzew, a minister Cienkowska organizowała spacery dendrologiczne po zwykłym, pospolitym lesie. Zaczynamy o 17 przy wejściu od strony ul. Myśliwieckiej!

— stwierdził lider Konfederacji.

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X/mly

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