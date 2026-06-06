„Taka okazja może się już nie powtórzyć!” – zapowiada Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji nawiązał do sprawy wypowiedzi minister Marty Cienkowskiej o „spacerach dendrologicznych”.
Marta Cienkowska, w czasach gdy nie pełniła roli minister kultury, miała firmę, która organizowała m.in. „spacery dendrologiczne”. Miała też otrzymać pokaźną sumę od zarządzanego przez Rafała Trzaskowskiego miasta Warszawa.
Ujawnienie informacji o takiej działalności Marty Cienkowskiej wywołało burzę w sieci. Do sprawy odniósł się Sławomir Mentzen, który organizuje… własny spacer dendrologiczny.
Zapraszam na darmowy spacer dendrologiczny po warszawskich Łazienkach! Podczas spaceru leśnik poopowiada nam, jakie gatunki drzew można spotkać w tym słynnym parku. Spróbujemy też odróżnić sosnę od dębu, a ponadto dowiemy się wielu cennych ciekawostek takich jak to, że wiosną drzewa wypuszczają liście, a jesienią je zrzucają
— napisał Mentzen w mediach społecznościowych.
Szlachetne gatunki drzew
Zachęcając do udziału w swoim spacerze Mentzen zapewnia, że będzie można zobaczyć… ciekawsze drzewa niż na spacerach Cienkowskiej.
Rynkowa wartość takiego spaceru to 1,7 mln zł! A my go organizujemy kompletnie za darmo. Tam trzeba być. Taka okazja może się już nie powtórzyć! Spacer będzie nie tylko darmowy, ale też ekskluzywny. W Łazienkach rosną szlachetne gatunki drzew, a minister Cienkowska organizowała spacery dendrologiczne po zwykłym, pospolitym lesie. Zaczynamy o 17 przy wejściu od strony ul. Myśliwieckiej!
— stwierdził lider Konfederacji.
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762042-hit-mentzen-zakpil-z-cienkowskiej-na-co-zaprosil-polakow
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