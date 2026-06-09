Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że skierował do komisji regulaminowej wniosek europejskiej prokurator generalnej o uchylenie immunitetu posłowi KO Wojciechowi Królowi. Dodał, że spotka się jeszcze dziś po południu z prokurator Laurą Kovesi.
Na początku maja br. Prokuratura Europejska (EPPO) poinformowała, że europejska prokurator generalna Laura Kovesi wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wniosek dotyczy posła Wojciecha Króla (KO).
Pod koniec maja Czarzasty przekazał, że w ocenie służb prawnych Kancelarii Sejmu wyżej wymieniony wniosek zawiera błędy formalne, chodziło o brak wskazania podstawy prawnej oraz o to, że nie został złożony marszałkowi za pośrednictwem prokuratora generalnego. Czarzasty zwrócił się o uzupełnienie wniosku i przesłanie do za pośrednictwem prokuratora generalnego.
Wniosek został uzupełniony
Na dzisiejszej konferencji prasowej Czarzasty powiedział, że 28 maja europejska prokurator generalna poinformowała Kancelarię Sejmu, że zastrzeżenie dotyczące podstawy prawnej zostały uznane i wniosek został uzupełniony.
I została nam po raz kolejny przedstawiona informacja, że ten wniosek (ws. posła Króla) może pójść poprzez Sejm albo poprzez prokuratora generalnego
— powiedział Czarzasty.
Ta informacja została przez nas przyjęta i w związku z tym 3 czerwca podjąłem decyzję o skierowaniu wniosku do rozpatrzenia przez komisję regulaminową, spraw poselskich i immunitetowych
— poinformował dziś marszałek Sejmu.
Wyjaśnił jednocześnie, że wniosek dotyczy zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Spotkanie Czarzasty-Kovesi
Czarzasty poinformował również, że dziś o godz. 17 spotka się z europejską prokurator generalną Laurą Kovesi w sprawie posła Króla.
Na początku maja Król przekazał PAP, że ws. wniosku o uchylenie mu immunitetu „wie tyle samo, co w mediach”.
Będę komentował, jak zostanę o tym fakcie poinformowany. Nie wiem, czego wniosek dotyczy, a o fakcie wysłania wniosku dowiedziałem się z smsa od dziennikarzy, zanim trafił do Sejmu. Będę komentował sprawę wówczas, gdy zostanę poinformowany, czego wniosek konkretnie dotyczy
— przekazał polityk.
Wojciech Król jest posłem na Sejm RP od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Jest również wiceprzewodniczącym zarządu regionalnego KO w woj. śląskim.
Śledztwo Prokuratury Europejskiej dot. podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień dot. modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przewidziane na to wsparcie z funduszy UE na lata 2021-2027 to 1,9 mld zł.
Dotychczas zatrzymano 10 osób
W grudniu 2025 r. śledczy zatrzymali cztery osoby. Jedna z nich do dziś pozostaje w areszcie tymczasowym. Zarzuca się jej, że od 2021 r. przekazywała poufne informacje dot. zamówień faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Korzyści majątkowe miały być również wypłacane w zamian za zatwierdzanie zawyżonych kosztów lub rozliczanie fikcyjnych prac.
W kwietniu 2026 r. zatrzymano kolejnych sześć osób i przedstawiono im zarzuty korupcyjne. Prokuratura Europejska poinformowała, że przeszukania były prowadzone w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła.
Centralne Biuro Antykorupcyjne podsumowało, że jego funkcjonariusze – działający na zlecenie Prokuratury Europejskiej – zabezpieczyli w sumie ponad 1 mln zł w gotówce, nośniki pamięci oraz dokumenty.
Łączna wartość przyjmowanych korzyści przez osoby uczestniczące w korupcyjnym procederze wynosi blisko 2,7 mln zł
— zaznaczyło CBA.
EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762219-posel-ko-bez-immunitetu-czarzasty-skierowal-wniosek
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