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Sondaże muszą być fatalne. Tusk chwali się dokonaniem... PiS

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk / autor: Fratria
Donald Tusk / autor: Fratria

Donald Tusk postanowił zagrać kartą pozytywnego PR-u i obwieścił światu, że w Polsce rośnie przeciętne wynagrodzenie obywateli. „Swój” sukces okrasił stwierdzeniem: „Po to rządzimy”. Wpis szefa koalicji 13 grudnia na X jest szeroko komentowany, zwłaszcza, że z wykresu wynika, iż to nie rząd Tuska odpowiada za obecny stan rzeczy.

Donald Tusk jak tlenu potrzebuje najmniejszego sukcesu. Nie ma tygodnia, żeby nie wybuchały kolejne afery związane z ludźmi z koalicji 13 grudnia. Pedofilia w Kłodzku, nielegalny SAFE, ostatnio Tusk musi mierzyć się ze skandalem, który wywołał Wołodymyr Zełenski, który jawnie prowadzi Ukrainę w kierunku coraz mocniejszej gloryfikacji zbrodniarzy z OUN i UPA. Tusk, dopiero gdy zobaczył, że Polacy oczekują stanowczej reakcji, zmienił podejście do sprawy, co nie przeszkadza członkom jego rządu wypowiadać się w sposób haniebny o całej sytuacji.

Tusk opublikował dziś wykres, który ukazuje przeciętne wynagrodzenie w Polsce (w ujęciu miesięcznym).

Wzrost płac. Po to rządzimy

— napisał szef koalicji 13 grudnia.

Płynie na fali poprzedników”

Komentatorzy życia politycznego wytknęli Tuskowi hipokryzję i zakłamanie…

Premierem Polski jest człowiek, który ma elementarny problem z czytaniem prostych wykresów

— skomentował poseł PiS Andrzej Śliwka.

„Przyczepiła się żaba do okrętu i krzyczy płyniemy”. Donald Tusk cieszy się, że płynie na fali poprzedników

— stwierdził dziennikarz TV wPolsce24 Samuel Pereira.

Nie tylko nie gonimy średniej. My od niej odpadamy

— dodał poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk, odnosząc się do warunków płacowych w edukacji.

Królu złoty, ale z tego wynika, że Wy odpowiadacie za te drobną końcówkę - i to głównie dlatego, że realizujecie politykę gospodarczą poprzedników

— zauważył Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.

xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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