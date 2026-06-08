Sondaże muszą być fatalne. Tusk chwali się dokonaniem... PiS

Donald Tusk postanowił zagrać kartą pozytywnego PR-u i obwieścił światu, że w Polsce rośnie przeciętne wynagrodzenie obywateli. „Swój” sukces okrasił stwierdzeniem: „Po to rządzimy”. Wpis szefa koalicji 13 grudnia na X jest szeroko komentowany, zwłaszcza, że z wykresu wynika, iż to nie rząd Tuska odpowiada za obecny stan rzeczy.
Donald Tusk jak tlenu potrzebuje najmniejszego sukcesu. Nie ma tygodnia, żeby nie wybuchały kolejne afery związane z ludźmi z koalicji 13 grudnia. Pedofilia w Kłodzku, nielegalny SAFE, ostatnio Tusk musi mierzyć się ze skandalem, który wywołał Wołodymyr Zełenski, który jawnie prowadzi Ukrainę w kierunku coraz mocniejszej gloryfikacji zbrodniarzy z OUN i UPA. Tusk, dopiero gdy zobaczył, że Polacy oczekują stanowczej reakcji, zmienił podejście do sprawy, co nie przeszkadza członkom jego rządu wypowiadać się w sposób haniebny o całej sytuacji.
Tusk opublikował dziś wykres, który ukazuje przeciętne wynagrodzenie w Polsce (w ujęciu miesięcznym).
Wzrost płac. Po to rządzimy
— napisał szef koalicji 13 grudnia.
„Płynie na fali poprzedników”
Komentatorzy życia politycznego wytknęli Tuskowi hipokryzję i zakłamanie…
Premierem Polski jest człowiek, który ma elementarny problem z czytaniem prostych wykresów
— skomentował poseł PiS Andrzej Śliwka.
„Przyczepiła się żaba do okrętu i krzyczy płyniemy”. Donald Tusk cieszy się, że płynie na fali poprzedników
— stwierdził dziennikarz TV wPolsce24 Samuel Pereira.
Nie tylko nie gonimy średniej. My od niej odpadamy
— dodał poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk, odnosząc się do warunków płacowych w edukacji.
Królu złoty, ale z tego wynika, że Wy odpowiadacie za te drobną końcówkę - i to głównie dlatego, że realizujecie politykę gospodarczą poprzedników
— zauważył Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762199-sondaze-musza-byc-fatalne-tusk-chwali-sie-dokonaniem-pis
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.