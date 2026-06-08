Groźny pomysł Kosiniaka-Kamysza! Gdzie chce stawiać wiatraki?

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wciąż uparcie promuje budowanie coraz większej ilości wiatraków w Polsce. „Kosiniak-Kamysz: minister, który woli wiatraki niż bezpieczeństwo” - zareagował na najnowszy wpis szefa MON Mariusz Błaszczak, szef parlamentarnego klubu PiS. Z czego wynika taka ocena?

Ramię w ramię PiS i Konfederacja sabotują budowę bezpieczeństwa Polski. Nie poparli programu SAFE i walczą z rozwojem OZE. SAFE wzmacnia Wojsko Polskie. OZE wzmacnia niezależność Polski od importowanych surowców i zewnętrznych szantaży energetycznych. Bezpieczna Polska to własna broń, własna energia i własne decyzje. Oni są przeciwko każdemu z tych kierunków!

— ocenił na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Riposta Błaszczaka

Szef MON doczekał się riposty ze strony Mariusza Błaszczaka, szefa parlamentarnego klubu PiS, a w przeszłości także ministra obrony narodowej.

Kosiniak-Kamysz: minister, który woli wiatraki niż bezpieczeństwo. Skoro przez lata wojsko uważało, że wiatraki przy jednostkach wojskowych stanowią zagrożenie dla systemów obronnych, to co się zmieniło? Technologia czy polityczne oczekiwania lobby OZE?

— napisał na X Mariusz Błaszczak.

Bezpieczeństwo państwa nie powinno być przedmiotem eksperymentów, a szef MON właśnie poinformował o liberalizacji zasad stawiania wiatraków w pobliżu jednostek…

— dodał.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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