Groźny pomysł Kosiniaka-Kamysza! Gdzie chce stawiać wiatraki?

Szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wciąż uparcie promuje budowanie coraz większej ilości wiatraków w Polsce. „Kosiniak-Kamysz: minister, który woli wiatraki niż bezpieczeństwo” - zareagował na najnowszy wpis szefa MON Mariusz Błaszczak, szef parlamentarnego klubu PiS. Z czego wynika taka ocena?
Ramię w ramię PiS i Konfederacja sabotują budowę bezpieczeństwa Polski. Nie poparli programu SAFE i walczą z rozwojem OZE. SAFE wzmacnia Wojsko Polskie. OZE wzmacnia niezależność Polski od importowanych surowców i zewnętrznych szantaży energetycznych. Bezpieczna Polska to własna broń, własna energia i własne decyzje. Oni są przeciwko każdemu z tych kierunków!
— ocenił na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz.
Riposta Błaszczaka
Szef MON doczekał się riposty ze strony Mariusza Błaszczaka, szefa parlamentarnego klubu PiS, a w przeszłości także ministra obrony narodowej.
Kosiniak-Kamysz: minister, który woli wiatraki niż bezpieczeństwo. Skoro przez lata wojsko uważało, że wiatraki przy jednostkach wojskowych stanowią zagrożenie dla systemów obronnych, to co się zmieniło? Technologia czy polityczne oczekiwania lobby OZE?
— napisał na X Mariusz Błaszczak.
Bezpieczeństwo państwa nie powinno być przedmiotem eksperymentów, a szef MON właśnie poinformował o liberalizacji zasad stawiania wiatraków w pobliżu jednostek…
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762186-grozny-pomysl-kosiniaka-kamysza-gdzie-chce-stawiac-wiatraki
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