komentarze

Tusk miał być "incognito". Wyszła scena jak z „Misia”? "Przyszli mu ocieplić wizerunek. Z tragarzami"

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk / autor: Fratria/X
Donald Tusk / autor: Fratria/X

Gazeta „Fakt” opublikowała tekst i zdjęcia, na których widać Donalda Tuska, gdy z rodziną wyszedł na miasto na niedzielny obiad. „Chciał być incognito. Wiemy, co zamówił” - czytamy. Jak można było się spodziewać, wywołało to rozbawienie i drwiące komentarze. Rafał Ziemkiewicz przywołał nawet scenę z filmu „Miś”.

Rodzinny obiad Tuska

Fakt” opublikował artykuł o tym, że premier Donald Tusk wyszedł z rodziną na obiad. Jak czytamy, „chciał być incognito”. Ale dziennikarze byli na miejscu, nieprawdaż?

Donald Tusk wybrał się w niedzielę na spacer po centrum Sopotu. Premier pojawił się na Monciaku w towarzystwie najbliższych, korzystając z pogodnego dnia nad morzem. Miał na sobie czapkę z daszkiem i ciemne okulary, więc na pierwszy rzut oka można było odnieść wrażenie, że próbuje pozostać incognito. Wiemy, że szef rządu zamówił naleśniki na wynos

— czytamy w tekście.

Z tragarzami”

Czyżby próba ocieplania wizerunku? Nie dziwi więc, że publikacja ta spotkała się z ironicznymi i kąśliwymi komentarzami.

Ojojoj, chciał być in coguto a tu nagle paparuchy przyszli mu ocieplić wizerunek. Z tragarzami 🤣

— drwił publicysta i pisarz Rafał Ziemkiewicz, nawiązując do jednej z pamiętnych scen z kultowego polskiego filmu komediowego „Miś” w reżyserii Stanisława Barei, w której pada cytat: „Przechodziliśmy. Z tragarzami”.

LOL

— napisał krótko prof. Stanisław Żerko, przypominając kadr ze wspomnianej wyżej sceny z „Misia”.

Żenująca ustawka Tuska z wnusiami. Ten człowiek nie ma zahamowań. Gdzie rzecznik praw dziecka? I jak sprytnie sopowców schowali🤭

— dodał publicysta Paweł Rybicki.

Tabloid robi pijar udając dziennikarstwo śledcze

— skomentował mocno dziennikarz Rafał Dudkiewicz.

Jest źle, skoro wjechały ckliwe fotki niby z ukrycia z wnuczkami. Za każdym razem. 🤷

— napisała znana i aktywna użytkowniczka serwisu X (wcześniej Twittera) Emilia Kamińska.

Czytaj także

olnk/fakt.pl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych